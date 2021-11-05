關禮傑全家上場　鄭俊弘預告婚宴似開騷

無綫遊戲節目《思家大戰》今晚（5日）於將軍澳電視城進行錄影，藝人關禮傑率領女兒關楓馨等，以一家四口總動員上陣，再加上車婉婉，組成「關人車事隊」出戰，與肥媽、薛家燕、鄭俊弘等嘉賓大鬥法。關禮傑接受訪問時，說首次一家四口參與遊戲：「第一次全家總動員，玩遊戲氣氛好啲，冇咁多心理負擔嘛！上次上節目唱歌，之前要練歌，好多準備工夫，壓力會有啲啦，玩遊戲嘻嘻哈哈嘛。（有冇信心攞獎？）我係最渣嗰個，所以要邀請埋車婉婉嚟。」關楓馨聞言即說：「車婉婉係我哋嘅秘密武器嚟，佢講嘢叻，諗嘢又快。（咁你呢？玩遊戲表現成點？）其實我覺得自己麻麻哋，因為有時諗到個答案，但係英文嚟，屋企人又唔可以『提場』做翻譯，哈哈！（呢個節目好玩，定係《男神廚房》好玩？）唔同嘅，呢個可以同屋企人一齊，《男神廚房》可以睇男神嘛。」

另外，久未露面的歌手鄭俊弘（Fred）於去年與何雁詩（Stephanie）共諧連理，並將於本周日（7日）、即結婚一周年的日子於酒店補辦婚宴，他說：「之前去咗美國做演唱會兼度蜜月，返嚟隔離完，又要準備拍《法證先鋒V》。（星期日擺酒會有咩表演？）係呀，補番擺酒，都等咗好耐，呢幾日同啲兄弟姊妹度緊，佢哋都覺得呢個似演唱會多過擺酒，哈哈！好熱鬧嘅，我同啲朋友會上台唱歌。（好多表演？）好似每道餸都有。（你咪冇得食？）預咗冇得食㗎，打定底囉，不過我都係唱幾首啫。」他表示已邀請《流行經典50年》的樂手到場助陣，並會有點唱環節。