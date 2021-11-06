【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月初二戊午火成日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：掃舍、求醫、拆卸

忌：嫁娶、移居、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

急於求財易影響判斷力，行善有助遠離霉運。

金牛座

事業運最強，但財運稍遜，謹記貪字得個貧。

雙子座

保持好心情，不亂發脾氣，對健康最有利！

巨蟹座

愛情運一般，過於被動易令伴侶感到不滿。

獅子座

運勢平穩，生活愜意，戴翡翠飾物助開運。

處女座

破財風險高，不要太計較得失，保持平常心。

天秤座

愛情運非常好，向心儀對象表白，有望成功。

天蠍座

健康運不錯，宜做適量帶氧運動，強身健體。

人馬座

保持善心，幫助有需要的人，可帶來好運氣。

山羊座

事業與愛情運俱佳，穿青色衣物，旺上加旺。

水瓶座

財運欠佳，有可能遺失財物，小心看管荷包。

雙魚座

感情關係存暗湧，有問題不要拖，盡快處理。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）牛 狀態差

鼠

是日沖煞，情路遇阻力，切忌自亂陣腳！

牛

身心不在狀態，工作進度容易受到拖累。

虎

偏財大旺，貴人運強，容易中獎收禮物。

兔

很多事要操心，睡眠受影響，火氣急升。

龍

工作順利，能一展所長，切忌得意忘形。

蛇

精神狀態好，可跟同事、拍檔合作無間。

馬

狀態下滑，敏感多疑，不願聽别人意見。

羊

擺脫霉運的陰霾，迎來期待已久的好運。

猴

洞察力強，處理問題能夠迅速抓住重點。

雞

正財運佳，只要努力工作，收入有保證。

狗

好運相伴，信心十足，有機會發揮才華。

豬

事業運不錯，個人能力得到上司的認可。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

12星座養生方法（上）

白羊座：飲茶養生

每日飲茶的人，能夠有效吸地收茶葉中所含的茶多酚和氨基酸，為血管和動脈提供更好的保護，經常動氣的白羊座，相信多飲茶有助紓緩神經和消除緊張，緩衝急速節奏所帶來的壓力。

金牛座： 順時養生

很多古典著作中，強調一年四季都應該有不同的養生方法，地上萬物皆有生、長、收、藏，這是順應四時氣候不同變化的規律，人體也是一樣，所以在衣食住行方面，可以因時制宜，調節自己的生活行為。

雙子座 ：抬頭看天空

每當外出時仰望天空，感受季節、天氣、大自然的美麗，雖然是很細微的事，不過只花5秒鐘的時間，學習集中精神於某些事物，不要那麼容易被周圍的雜念干擾， 這種刻意的放鬆，就好像身體重新啟動的動作，非常重要。

巨蟹座：進補養生

不論是情緒、飲食、生活習慣、氣候都會對健康造成影響，進補養生可以從順應季節的改變來保養五臟，嘗試按傳統醫學，順應四時用滋補藥物調理陰陽，達到強身防病的功效。

獅子座：學習感恩

世上有很多事情都不是理所當然的，學習懷着感恩的心，心裏虔誠恭敬，雙手合掌於胸前，身心保持自然放鬆、寧靜、喜悅，當你能夠和天地在交心，這個感恩的心就是幸福的泉源。

處女座：呼吸養生

容易陷入精神緊張狀態的處女座，要學懂以呼吸來減壓。呼吸就是生命力，每天只要用幾分鐘來覺察呼吸，有意識的延長並加深每一口呼及吸的氣，這個專注的練習，可幫助滋養生命。