「星夢一姐」被DQ？　菊梓喬承認冇新歌唱：耐到唔記得！

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）盛傳因前星夢CEO何哲圖（Herman）的離巢遭受「冷落」，以往有「劇集歌女王」封號的她，據知已經很久都未有機會再唱劇集歌，現時推出的劇集歌曲，均是早已灌錄的存貨。相對師妹谷婭溦早前推出首張專輯時，星夢隆而重之為她搞大型發布會，之後又安排連串宣傳活動及簽名會，昨日（5日）更為其專輯搞祝捷會，連Hana「死敵」吳若希（Jinny）亦現身撐場，為谷婭溦加持，直指她是唱將No.1，Hana明顯失勢！

「Herman臨走前揀嘅」

Hana的新歌《我會害怕》是熱播台慶劇《星空下的仁醫》片尾曲，她坦言歌曲在一年前已錄好，並說：「首歌係Herman離開星夢之前，幫我揀嘅最後一首歌，我第一首《一輩子守候》都係佢幫我揀，所以我都幾堅持拍MV同宣傳。」她直言不喜歡歌名，因跟她本身的理念不一樣，並笑說：「我係一個比較唔害怕嘅人。」不過今次曲風有別以往憂怨及柔弱的唱法，她說：「嗰時佢開始放寬對我嘅音樂框框，畀我嘗試新嘅Pop Rock嘅歌。」她還有幾首已錄好的劇歌仍未出街，但承認未再有錄劇集歌的新安排：「幾耐冇唱真係唔記得。」