東方日報C1：馬國明開真槍　專人傍實嚴防悲劇

早前美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）拍開槍戲時發生意外，導致一名攝影師被擊斃，震驚全球！視帝馬國明近日亦以真槍上陣拍劇，又跪又趴毫不錫身，但他不擔心出意外； 至於首度開真槍的劉佩玥則心情緊張，更不受控制地眨眼。

馬國明與劉佩玥（Moon）前日在九龍灣鬧市為文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》拍攝槍戰戲，Moon化身性感狙擊手，型爆之餘亦盡展美好身段，趴低拍攝天台瞄準目標鏡頭時盡騷Quali。以真槍上陣的馬國明全程有專人傍實，雖然槍聲很大，但多番實戰的他被Moon取笑已練到「又盲又聾」階段，毋須掩耳而且不會眨眼，感觀完全「退化」！

上月底，美國男星艾力寶雲為電影《Rust》拍開槍戲時發生意外，造成一死一傷，問馬國明會否擔心？他說：「驚就冇驚，因為冇彈頭，唯一係怕槍聲太大，嘭一聲都幾驚！其實香港拍可能安全過外國，外國太容易有槍，同埋我哋啲槍全部要申請，發生嗰啲意外機會好微。」

真槍重磅 攰到「不舉」

多次飾演醫生的他，揸手術刀多過揸槍，他表示兩樣都鍾意：「開槍都好玩嘅， 初時以為喺鬧市拍會用氣槍，但監製好有心，Book真槍，始終質感好好多，鏡頭會見到真火花。（有冇眨眼？）我OK喎！不嬲唔眨眼，佢哋個個都話我盲嘅。（好大後坐力？）呢啲好少，長槍可能會勁啲。真槍好重，成十幾廿磅， 喺廠拍成晚，隻手真係舉唔起咁滯！」首度拍打戲及開真槍的Moon則心情緊張，幸而台前幕後很幫忙，不時為她作心理輔導：「我完全控制唔到神經，開槍時會眨眼，好忟憎，但所有人都對我好有耐性。」

劉佩玥下海做一樓一

談及動作戲，馬國明表示全劇以他與陳山聰最多， 笑說：「靚女就喺天台開吓槍咁囉！」Moon即「詐型」表示：「你知唔知瞓喺度嗰個S字形，拍完條腰冇晒力㗎！」馬國明說：「佢一開槍啲Cute樣就出晒嚟，不過我哋套劇講型，佢呢啲可愛樣，只可以喺NG片出現。」又指拍打戲拍到周身傷，有日又被槍柄撞到，但不當一回事。

而Moon拍打戲拍上癮，特地找老師學打，又看韓劇《以吾之名》偷師：「女主角韓韶禧練咗幾個月，連替身都唔使用，啟發咗我好多。」又表示很喜歡一身造型，記者笑指大家見到玲瓏浮凸都會喜歡，她抵死說：「唔關事，其實唔着呢件衫，我都玲瓏浮凸㗎！」又透露劇中為破案而做臥底：「有一樓一鳳造型。（着吊帶喱士睡衣？）好正㗎！到時睇就知喇！」

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