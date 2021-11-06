陳慧珊激罕開騷連番走音　預告出年現身荷里活劇

6位久未開騷的女歌手陳慧珊、關心妍（Jade）、何嘉莉、楊張新悅、趙頌茹（阿Yu）及谷祖琳，昨晚（5日）聯同馬天佑於旺角麥花臣合體開演唱會，吸引大批圈中藝人到場睇騷，包括何雁詩及其老公鄭俊弘、JW及其男友、鍾舒漫、蔡思貝、羅天宇、Cheronna、周嘉洛、蕭展唯、張子丰、應屆亞姐香港區三甲等，而谷祖琳家人亦有現身支持。

Jade、何嘉莉、張新悅、阿Yu及谷祖琳身穿華麗服裝，逐個從觀眾席後行Catwalk登場，其中以阿Yu最低胸及Jade出蠱惑中間開窿騷纖腰！谷祖琳跳唱《六壯士》時，先於台上跟Dancers熱舞，後突然落台於觀眾席中間通道跳扇子舞，氣勢逼人！接下來阿Yu出現於後方小舞台跳貼身舞，期間更被Dancers以長白布綑綁雙手、又被撳心口。

然後大螢光幕播出馬天佑的自白片段，首度自爆10年曾整容，動力位置分別是鼻及下巴，全基於當時缺乏自信心，想改頭換面得到認同，但3年前開始「頂唔順」整容樣就決定「卸貨」：「去到醫院醫生都問我係咪要做清拆手術，我好堅決話係，依家嘅我有足夠嘅自信。」

近年淡出娛圈的陳慧珊，以全黑Look於個場中段「復出」帶來3首歌《愛得起》、《相信直覺》及《抱緊眼前人》，惟唱《相》時失威連番走音！她開金口跟全場打招呼，又指「好耐冇見」：「我係因為『Reinvention』（演唱會主題：再創造），同我依家做嘅教育節目理念相似，每日都要學做一個更好嘅人，勇於跳出舒適圈，亦唔好因為怕失敗、怕錯而唔去嘗試。」續說自己特別欣賞前輩梅艷芳，令她明白到「人為你，你為人」道理，再唱出其金曲《抱》：「啟發到我學佢做前輩，始終一把年紀，希望我都可以啟發、鼓勵到新一代歌手，令佢哋學識『你為我、我為人、人為你』。」最後她更透露近2個月參演一部荷里活電視劇，最快明年就可見她於螢幕上出現。

其實除了陳慧珊之外，何嘉莉、楊張新悅、阿Yu及谷祖琳演唱時都有失準走音，只得唱家班Jade發揮到高水準，震懾全場！之後身穿紅色晚裝的Jade，再上次上台獻唱《龐貝21世紀》，更邊唱邊解開裙帶，最後除淨黑色吊帶絲質的高衩裙，非常性感！輪到張新悅Solo時，其老公及愛囡都有行上前舉牌力撐，另她見到一班支持自己好耐的Fans，一時感觸落淚。最後Encore時，「小丸子」始祖歐倩怡出場跳唱《問題天天都多》，帶動全場High爆起身，演唱會完美落幕。

騷後眾人一同受訪，其中楊張新悅笑言大家都唱唔夠喉，自己惟有返屋企沖涼時再Encore，又謂見到有家人支持好感動：「啲女都係第一次親眼見我上台唱歌，所以3歲嗰個都迫埋佢嚟，唔知下次仲有冇機會。」何嘉莉形容今次開騷好似同大家一齊入Camp訓練：「增進到好好嘅友情，每日都一齊綵排。」

谷祖琳表示今次開騷是有史以來跳得最多舞的一個演唱會，自爆剛才於台上其實緊張到腳都軟：「唔係跳一、兩吓咁簡單，係全隻！覺得佢哋真係好睇得起我，我真係靠死練番嚟。」另一舞者「上身」的阿Yu都大呼好緊張，講到她被綁又被摸，她笑住呼籲大家欣賞時切勿添加「色彩」：「係藝術表達嘅一種，但真係唔啱小朋友睇，所以我就冇叫啲女嚟，廢事嚇親佢哋！」問到她們可有因太緊張而影響唱歌失準？她們逐個自首唱錯、唱漏、走音：「呢啲先係Live嘅精彩，有真實嘅感覺。（想開Part 2？）希望有機會可以！」

最後問到馬天佑為何突然自爆整容一事？他坦言因為有足夠自信心，好享受做自己，又笑嘲現時是純天然、零添加，問到可會再「加工」？他斬釘截鐵說不會。