造星IV︱索爆Christine林師傑姨仔齊齊落敗　

今晚ViuTV選秀節目《全民造星IV》繼續進行淘汰賽，第一隊上場由（67）Sarah vs（90）Christine，曾於主題樂園工作的Sarah選擇跳舞表演，沒料於面試時未能演繹歌曲的悲傷感，結果被花姐喪鬧到爆喊，原來花姐此舉想出動激將法，望令她感到難受才能演繹到歌曲的悲傷。到正式演出時，雖然Sarah有姿勢有實際，但花姐卻嫌她唔集中，動作未夠乾淨。

緊接出場的Christine曾參加過《造星III》，雖然被肥仔@ERROR大讚跳唱均有進步，但到真正演出時卻令人大跌眼鏡，就算被花姐讚靚，但認為Sarah可塑性較高，最終Sarah成功跑出打入60強。

第二隊則是（51）Bubu vs（82）阿Mic，Bubu為歌手林師傑姨仔，身形肥胖的她有75公斤（約165磅）重，由6月開始減磅，至今已減去12公斤（約26磅）。她選擇跳性感舞步，眼神有晒戲，不過身體柔軟度欠奉。亦是《造星III》參賽者的阿Mic，由於一棚「爆牙」影響外觀，去年最終賽後便走到診所箍牙。今次她選擇演繹歌舞劇，有板有眼，唱得又睇得，完成演出後全場拍爛手掌，最後順利晉級。

第三隊就由（56）米線 vs（66）Sam，身為插畫師的米線被指畫風大膽，不過現實中她卻被花姐嫌悶，揶揄有烏蠅飛過都聽到。米線演出跳舞加戲劇，打從Opening她展現笑容一刻，花姐等人已不斷喪彈，即使米線使出折骨動作，但仍無補於是，花姐打趣指一定要梁祖堯教對方戲劇，梁即耍手擰頭拒絕，及後更忍不住爆粗，場面搞笑。至於於紐約大學畢業的Sam，雖然主修戲劇，但觀其演出完全唔合格，即使表演完畢，評判及導師們也零反應，但經過討論後，Sam仍揮低米線跑出，梁祖堯更硬啃把她撥入其組別，並揚言：「我有信心令到佢發光！」