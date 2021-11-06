《東張》都直擊！葉經理出通告　死過翻生勁過余德丞

最近大家都被3篇網上離奇瘋傳嘅大廈通告吸引咗，內容係關於該大廈管業經理葉經理「來回地獄又折返人間」嘅經歷，當大用到「證實死亡」、「巨型呼吸機將其救回」等字眼，令人嘩然，加上佢親撰「ICU住院心得」，真係令人𢱑晒頭。

其實早喺2018年，無綫男神余德丞踢波時突然全身抽搐，及後暈倒昏迷，即時送入ICU，當年全城集氣救男神，好在一個月後佢終於出院，不過都已經令香港人對佢嘅知名度大增！估唔到今次葉經理入ICU同樣引起港人關心，大家關注度更係有過之而無不及，因為佢嘅離奇「死而復生」通告，公告板當社交網Update近況而成為熱話。

由於話題度實在太高，最近無綫節目《東張西望》就急急上門同葉經理做訪問，期間佢四肢乏力，飲飲吓水都打爛水杯，佢又提起自己一度「無晒生命跡象」，出院後希望分享住院嘅慘痛經歷。見佢講起「最黑暗嘅15日」中，被醫護「綁咗14日，唔畀食嘢、唔畀飲水」，更被職員用搓手液為其洗頭等，因此先會出現通告中令人摸不着頭腦嘅語句。

不過依家葉經理仍未完成康復，自言「着件底衫都覺得重，我知道有問題…」，而葉太面對丈夫身體衰退亦不禁悲從中來痛哭，估唔到大家食花生食到洋蔥，忽然感動全港，睇嚟都應該再冇人笑葉經理出通告喇。