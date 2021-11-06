蔡少芬瘋狂購物張晉冇詐型　竟發長文狂讚！

購物是女人的天性，但在影星張晉眼中，熱愛網購的蔡少芬，卻令他十分感恩及感動，並觸發他親撰情信，昨日（5日）他在網上分享這封字裏行間充滿愛和感動的情信後，迅即成為熱搜榜首位，在短短3小時已有超過3千萬網民熱議，不少網民說這封信不單令人感動，笑言太太瘋狂購物，丈夫未有詐型，反而感恩兼狂讚，認為張晉真的是好老公！蔡少芬網購如何令張晉感動？張晉寫道：「每次看到你自豪滿足地往家裏搬一箱箱快遞，我心裏是很感謝你的，雖然我沒有對你說過，但是我知道，你為這個家付出了非常非常多。老婆，我愛你，這麼多年，為我們這個小家，你辛苦了！」

張晉以「有些話想對你說，也有些回憶想與你分享，蔡少芬」作留言，並附上情書的詳文，文中他說雖然已完成內地節目《披荊斬棘的哥哥》的拍攝，但仍未有充足時間在家陪伴愛妻，同時見對方近日忙着網購，即想起不少充滿愛和關懷的生活點滴：「在別人看來，你好像很清閒，但在我眼裏，我清楚知道你是在為這家操持。今年為止，已經是我們結婚的第14年了，這14年以來，家裏大到家電，小到我和孩子的日用品，我需要的，孩子需要的，爸媽們需要的，自從我們在一起之後，都是你來負責搞定的，14年皆是如此。」

張晉說初相識時，蔡少芬總會偷偷的把膏藥貼塞在他的行李中：「這麼多年了，我們從來都沒有跟對方提及過，因為我知道你是擔心我，卻不願意讓我看出來。」他續說蔡少芬網購的習慣，隨着婚後由二人世界到現在一家五口而改變：「少了那些『有趣』的東西，全變成了家庭用品。」更想起她買拔罐用具及梅花針，大膽的當「醫師」，就是為受傷的他去調理：「你看我拍戲總是受傷，心痛我，特意買了拔罐用具及梅花針幫我做調理，咱倆真是一個敢做，一個敢試，膽子大總是有用的。」他續說「雙十一」快來，相信太太一定給他和孩子買不少東西：「這麼多年這已經成為你每年都可以跟我『炫耀』的小成就了，還記得我說過的話嗎？我張晉這一輩子的幸褔就是要靠你蔡少芬。」發文後蔡少芬回應：「突然有種受寵若驚的感覺，誇我誇得井井有條了。感動着，我會努力做好張太，買更多好東西，炫耀我的成就。」