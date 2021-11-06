安心入眠　本地團召喚瞓巴士

時代不同了！過往在大家眼中，巴士不過是代步工具之一，但今時今日巴士已非交通工具咁簡單，近日本地推出的一個「巴士瞓覺團」，就讓乘客在數小時車程中瞓餐飽，沿途又可以下車休憩及打卡。既然疫情下無法外遊，酒店Staycation又玩過晒，不如搞搞新意思，齊齊上巴士覺覺豬！

攞正牌巴士瞓覺

大部分香港人都有睡眠不足問題，所以每逢搭巴士都會爭取時間補眠；但有時車廂內太嘈吵，又或瞓到「最冧」的時候要落車，都會大大影響睡眠質素。本地旅行社早前推出全港首個「巴士瞓覺團」，讓經常失眠或瞓得差的人士於巴士安心瞓餐飽。雖然有網友對此提出了質疑和不解，不過亦有不少人參加，其中不乏一眾巴士迷，想知道這個新構思從何而來？就等創辦人周錦基（Frankie）娓娓道來：「正所謂有危才有機，疫情之下要尋求出路就要把握機會，搞搞新意思。所以我選擇把旅遊平台轉型成為旅行社，大搞特別旅行團，而「巴士瞓覺團」正是開社之作。」他笑言創辦靈感源自個人喜好：「本身也是一個巴士迷，平日最愛坐巴士和在巴士上瞓覺。後來跟同事構思旅行團時，發現很多人跟我一樣，喜歡在巴士上瞓覺，於是便想到將巴士瞓覺團付諸實行。」Frankie表示由於要讓乘客安心瞓個夠，因此在規劃路線時也做了周詳的考慮：「路線一定要夠長，比現在最長的巴士路線更長，其次要遠離市中心，不阻礙交通，而景點就選擇了一些沒有交通工具直達的地方。」

沿途仲可以打卡

這個全港首個「巴士瞓覺團」的路線全長76公里，足足可以坐足6個鐘；行程不止是單單的瞓覺，旅客首先會在荃灣西餐廳集合歎番個「飯氣攻心餐」，之後在荃灣西站上車出發，開始瞓覺之旅。路程圍繞屯門公路和北大嶼山公路再經2個打卡點，包括有「港版邁阿密」之稱的屯赤隧道浩和街和野餐及睇日落熱門地「機場維修區」，置身其中分分鐘發掘到隱世美景，甚至拍下高水準人像照和風景相。沿途有多個位讓旅客落車鬆一鬆，例如蝴蝶灣泳灘及迪欣湖活動中心都可讓大家解決人有三急，加上回程時又有幾個落車位，絕對方便不同旅客的需要。

小巴都開團

有鑑於首次「巴士瞓覺團」大成功，所以Frankie決定於本月14日再Encore，二度舉辦「巴士瞓覺團」。他透露今次巴士團同樣設有多款「艙位」供選擇，但路線會增長至83公里，讓大家瞓得更飽。另外，整個Tour又會劃分為「瞓覺巴士團」和「唔瞓覺巴士團」，換言之玩一條路線，可以擁有兩種截然不同的旅程體驗，一次過滿足兩個願望。唔夠喉？仲有熱門小巴旅行團－「小你個巴！M底紅Van實習班」畀你玩，行程包括搭小巴穿梭港島鬧市、參觀小巴資料館、紅Van司機分享職業趣聞等，絕對玩足大半日。

同場加映：花樣百出 點止巴士咁簡單？

除了變身瞓覺團，巴士其實仲可以變出好多玩法！

1.舊巴士變蝸居：等「上車」做業主不如自製蝸居！英國就有一對情侶花了2,500英鎊（約2.7萬港元）購入一架舊巴士，並以約16萬港元裝修巴士，將小小空間變成設備齊全的安樂窩。

2.坐巴士歎米芝蓮美食：2017年開始投入服務的「水晶巴士」，車廂內貼滿10多萬粒Swarovski水晶，十分Bling Bling耀眼。乘客可於2.5小時的車程中，遊覽多達20個景點，一邊歎米芝蓮美食，一邊睇電視聽音樂或玩電子遊戲，感受不一的奢華體驗。

3.70天巴士團：印度旅行公司「Adventures Overland」明年推出一個長達70天的巴士旅行團「Bus to London」，路線將包括18個國家，共20,000Km，由印度駛至倫敦或由倫敦開回印度，夠晒長途。

4.巴士應援團：人氣男團Mirror近年大受歡迎，鏡粉們多番出動貼有偶像靚樣的巴士應援偶像，引起一波又一波的瘋狂打卡潮。