又飲醉？汪小菲無端自爆原名被勸收聲

台灣女星徐熙媛（大S）和丈夫汪小菲日前突然傳出將會「官宣離婚」，正式公布已離婚，雖然大S媽媽急急否認，但汪小菲回應時的態度「詭異」，左閃右避，未有正面回應。自知因「衰多口」而令大S一怒之下單方面說要離婚的汪小菲，已一改平時常在社交網大發偉論的作風，但是昨晚（5日）他突然發文：「今天是十月一號，我想起來我原來的本命，我不叫汪小菲，我叫汪少菲，這是我的本名。」

汪小菲所指的「十月一號」，是指昨日是農曆十月初一，而其原名真的是汪少菲，只是家人叫慣他做小菲，而且替他辦理證件時，登記人員聽到就以為他真的叫汪小菲。然而早年大S曾對他的本名公開批評，指小菲這名改變了丈夫的命運：「救了你一命，讓你的命變那麼好！我不是說你娶到我命變好，是說你的品格可以變比較好，你以前超沒品，你心地善良，但控制不了你的情緒，容易暴怒。」

未知是否汪小菲想起大S的批評致有感而發，但大批網民笑指他又喝醉，胡言亂語，紛紛勸他喝少一點，免再禍從口出惹怒大S，更有網友「玩食字」，笑言他最好叫「少非」，即是「少惹是生非」外，更有不少網民懷疑兩夫婦的確出了問題，令他借酒澆愁：「Again小菲，少喝點」、「對！你叫少惹是生非」、「行，明天再說，先醒酒」、「別人喝多了身邊人知道，汪小菲喝多全國人民都知道」