毛舜筠再放炒車相！Edan萬歲嗌錯生餃明玩嘢

人氣男團MIRROR成員Edan近日跟影后毛舜筠（毛姐）拍電影飾演兩母子，Edan趁「阿媽」生日（5日）好乖仔咁出Post晒合照講「Happy Birthday」，見毛姐埃埋落「阿仔」度成功「回春」，十足似兩姊弟咁款，可能關最近成日孖「鏡仔」做嘢事，吸夠青春「陽氣」！而講到晒相，當然唔少得睡相，仲記得之前毛姐同「人氣王」姜濤鬥到你死我活咁，分別玩「出賣」，但今次就唔同啦！毛姐「一視同仁」晒同Edan嘅睡相，見二人中間隔住個機械人，毛姐都忍唔住禁笑話：「兩母子瞓覺都有Bodyguard！」Edan就賣口乖留言：「阿媽瞓得優雅咁多！」

另外，有搞笑見稱嘅Edan在場，就必定有笑料！佢喺限時動態出Post：「放飯諗住嗌啲餃子嚟加餸請大家食⋯點知嚟到⋯係生嘅！」相信所有人見到啲生餃都會笑到碌地！之後Edan再追加一個Post解釋，見張單白紙黑字寫明係「生餃」：「原來有寫係生⋯但我以為生餃係餃嘅品種，冇諗過係唔咁熟咁解⋯」最後抵死話當外賣哥哥同佢Confirm張單嘅時候，佢仲一口咬定係「熟」，外賣哥哥當期時應該有十個黑人問號！