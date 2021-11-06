吳亦凡看守所過31歲生日　都美竹等個天落雪有暗喻？

內地男星吳亦凡於今年8月在北京因涉嫌強姦罪正式被逮捕，身在北京朝陽區看守所等待審訊的他，在看守所中放暑假及慶中秋，今日（6日）更度過31歲生日。昔日生日，有酒、有女、有蛋糕，如今以上全部歸零，但可能都會有隻雞髀歎吓！有指看守所對生日的犯罪嫌疑人不會有特別待遇，但有網民指現在比前人性化，聲稱會有「生日大餐」：荷包蛋及麵條，更加隻雞脾！但也有網民指外國籍的犯人不會有生日餐。相信加拿大籍的吳亦凡，只能以水代酒，飲滾水過生日！

另外，公開控訴吳亦凡玩「選妃潛規則」等醜聞的內地網紅都美竹，踏正在今日凌晨零時發文：「甚麼時候下雪呀？」並分享獨照，被網民指她是明寸吳亦凡，暗喻何時吳亦凡能有判刑，能受害者沉冤得雪，網民笑言：「時間挑得好！笑死了！」、「美女懟人真爽！」

不會讓你孤單！雖然吳亦凡未有公開露面多時，其作品被下架，社交網戶口被注銷，但一樣有大批「有心人」替他慶生！由昨晚（5日）至今日，大批內地網民紛紛在網上「送祝褔」，「#吳亦凡1106在北京朝陽看守所生日快樂」成為熱搜，網民們的「祝福」如下：「祝你年年有今日！」、「生日快樂！獎勵20年服刑期！」、「祝生日能吃一大碗寬麵，大碗牢飯！」、「今日吳亦凡的生日禮物是不用被『爆菊』，他聽到後一定開心得跳起來！」、「多虧吳亦凡，做了很多惡心事情來教育大家，今天我要敬『吳簽』，感謝他！」、「之前十年，我從未為吳亦凡花過一分錢，往後十年，吳亦凡吃的每一口牢飯，都有我納的稅，生日快樂！」