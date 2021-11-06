78萬嘅舊iPhone　竟然大把人爭住買？

很多人習慣將電話擺在褲袋，最近Samsung澳洲就與牛仔褲品牌Dr Denim合作，推出一條專為Z Flip 3而設的牛仔褲，左右前褲袋用「Z」字縫起來，更拆走後褲袋，整條褲唯一的褲袋就在近大腿位置的正方形小袋，尺寸剛剛好可以擺放一部摺機Z Flip 3。這條設計大膽的牛仔褲，究竟賣多少錢，睇片揭曉！

Netflix剛宣布推出5款電話手機遊戲，包括《Stranger Things:1984》、《Stranger Things 3:The Game》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》以及《Teeter Up》，不過想玩有兩點要注意，影片內為大家解說。

現在大部分新電話都採用USB Type-C充電，唯獨iPhone使用Lightning插頭。有一位於瑞士就讀機械人學的碩士生Ken，就決定將iPhone改造，最後成功將一部iPhone X由Lightning改用USB-C插口。而Ken事後更將這部被稱為「全球首部USB-C iPhone」放到拍賣網，競投未完，價格已經非常誇張！