AGA賀入行10周年　紅館騷海報搵網友幫眼揀

唱作歌手AGA（江海迦）宣布明年1月開一連兩場紅館騷，早前為演唱會拍攝海報，兩款造型高貴華麗，一款是藍色巨傘手袖的拖地長裙，內襯黑色Bra Top，若隱若現效果，十分誘人；另一款以同款黑Bra Top，但就配以黑色長袖衫和紅色傘裙，又有另一種味道。由於難以取捨，笑言希望大家幫手選出心儀的一款，成為最終的演唱會海報。

AGA原本去年舉行首個個人紅館演唱會，因受疫情影響需要重新入紙申請檔期，在這段期間，她努力創作，鍛煉自己，儲更多好作品，終於等到好消息，將於明年1月29、30日開騷，她心情十分激動：「事隔年多，我累積了更多作品，亦籌備了全新歌單及概念送給大家，我和團隊都希望可以實在地將成果呈現出來！踏入第10年，終於可以帶着我的作品在紅館舞台跟大家分享！」

AGA於2013年出道，明年是她入行10周年，唱作才女形象深入民心，回望這段歲月，她感觸良多：「相信每一個唱作人都會跟自己的樂器是最好朋友、最親密的戰友。2013年正式出道，還未計算之前準備的幾年時間，作曲、學習用電腦軟件做Demo等。過去十多年，一步一步走到今天，寫了、唱了幾10首自己的歌。直到3年前公司提議舉行紅館演唱會，好期待！」