白松露菜單　意法日韓任揀

意大利人對處理時令的白松露自然得心應手，歐洲菜如法國餐廳的菜式亦經常加入白松露，除此之外，今年亦有日韓餐廳的菜式加以白松露添味，尤其選用最優質的阿爾巴白松露，讓客人感受到不一樣的菇菌香。

意法之選

足料白松露

時令白松露配同樣當造的食材，互相拼配效果更佳。尖沙咀Paper Moon選用意大利阿爾巴出產的白松露來配搭多點單點菜式，前菜有味道豐富的油甘魚薄切伴南瓜蘆筍蓉及松露醬，慢煮意大利有機蛋伴松露、魚子醬及薯仔泡沫，蛋香濃郁細膩。主菜有燒乾式熟成牛柳伴香煎鵝肝和慢煮和牛頰肉伴牛油薯仔及炒韭葱，肉香和白松露拼配，互相輝映。主食則有羊肚菌軟芝士意大利飯或自家製意大利幼麵伴新鮮牛油及帕爾馬芝士，軟滑芝士香和白松露結合，餘韻猶長。每道菜都加入3克白松露，加指定價錢，可以再加添。餐廳會視乎白松露供應情況，菜式最遲供應至12 月上旬。

南意風味

同樣選用阿爾巴白松露的意大利餐廳GIACOMO，於現時至12月底就提供了5道單點菜式，由前菜到甜品都有預備，部分選用南意食材，有些更是經典和創意菜。前菜是日本有機溫泉蛋配白松露，以日本九州有機太陽卵配法國雞油菌蘑菇，再加點白松露，令菇菌氣息再上一層樓。來自南部的小龍蝦配白松露和菊苣，香而帶甘，另外還有手工意大利麵Tagliolini、布列斯雞配白松露，前者富濃郁蛋香，後者配意式風乾豬面頰肉，雞皮配白松露和其他食材，芬芳富油香。最後來一口白松露意式雪糕，讓氣息持久不散。

法式套餐

除了意大利菜，高級法國菜亦經常以白松露入饌，尖沙咀千禧新世界香港酒店法國餐廳La Table French Brasserie由現時至12月4日逢星期一至六（公眾假期除外），推出5道菜晚膳套餐，當中包括阿拉斯加蟹肉配芝麻菜苗、菠菜苗及白松露菌作前菜，之後是洋菊芋忌廉湯配白松露菌和乳鴿鵝肝肉卷配葡萄、白松露菌及車厘子汁，主菜是炭烤M5和牛牛柳配烤焗薯圈、白松露菌及摩利菌汁，最後以熱情果、菠蘿白朱古力慕絲及紅莓脆朱古力甜品作結。

日韓風味

中日意混搭

中式大閘蟹和意大利白松露，看似和日本菜無咩關係，不過由11月1日開始，尖沙咀廚師發辦料理店鮨白鳥，客人只要於晚市時段的點選「七寶」菜單，加指定價錢，就可享用加了上述2款食材的創意料理。鮮味滿瀉的比目魚馬糞海膽卷配蟹味噌丶白松露及意大利果醋，雙重蟹香的松葉蟹大閘蟹湯葉卷配白松露及黃味酢，令人回味。選用九州引入的A5熊本和王製作成A5熊本和王薄切配白松露野菜大閘蟹，和牛香、蟹香及白松露香混合，三倍滋味，最後有冷涮A5熊本和王配白松露大閘蟹蟹粉味噌汁，入口即溶又提鮮。

韓風素食

對素食者來講，芳香的白松露和其他蔬果配搭，以將素食的氣息和味道提升。尖沙咀新派韓式素菜食府土生花由現時至12月中旬，推出4道白松露菜式。白松露蘆筍薯蓉中，爽脆的蘆筍和軟滑薯蓉對比強烈，再加白松露加添甘甜香氣。選用時令菇菌煲煮的白松露直菌清湯，餘香不斷。另外還有爽口的白松露燴甘筍意大利青瓜麵和香脆的酥炸山藥片配白松露糖漿，前者滲出濃濃蔬菜香，後者選用自家製的糖漿，香氣獨特，讓客人感受到興別不同的韓風美味。