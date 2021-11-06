AI魔衣櫥　快速乾衣仲殺埋新冠？

上年Samsung推出AirDresser智能魔衣櫥，將件衫放入櫃就可除塵除臭，仲可以快速乾衣兼消毒殺菌。時隔1年，廠商最近再推升級版AI AirDresser，加入了AI智能技術，懂得學習用戶使用習慣，度身調控常用的護理模式，令一些需要特別呵護的名牌衫、手袋或帽子得到最佳保護。

新機同時備有AI智能烘乾技術及濕度感應器，通過持續感測衣服濕度，智能優化並縮短乾衣時間，有效減低15%程序時間及防止過度烘乾，官方指39分鐘左右便能乾透1件襯衫，變相多了1部乾衣機用。

舊機部分功能也移植了過來，例如JetSteam高效蒸氣技術，可消滅超過99.99%新型冠狀病毒和細菌； JetAir熱風配合特製AirHanger衣架，透過強勁的上下氣流迅速消除衣物內外的灰塵和異味； 另外又有UV除臭過濾器，為衣櫥內部深層除臭淨化，消除異味及保持衣物氣味清新。

同場加映︰升級版掛熨

講到衣物， Panasonic最近推出了升級版掛熨機mini NI-FS770，比上代NI-FS750的預熱時間縮短20%，只需19秒就能快速預熱，讓用家能在短時間內熨衫。新機蒸氣量亦增加了，能持續提供10分鐘的高溫蒸氣，同時水箱容量亦增加至115毫升，方便整理多件衣物。