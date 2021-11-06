想復出拍綜藝節目！廖慧儀為台慶排舞疑下體現形

去年落選港姐、有「狂野空姐」之稱的廖慧儀，原本備受無綫力捧，但自去年發生舊愛疑受情困墮樓身亡後，令她幕前工作全停，隱居了1年，傳出她有意傾解約，發展個人瑜伽生意。今日（6日）她現身電視城為《萬千星輝賀台慶》排舞，穿白色露臍衫配貼身褲，下體疑似現形，化上淡妝的她身材Keep得甚Fit，休息差不多一年，她表示休息是為了行更長的路，休息期間經營瑜伽生意，幾個月前在上環自資開了瑜伽Studio做老闆。

至於傳她向無綫提出提前解約，她解釋只是返公司開會了解合約細節，覺得自己有責任去了解，她說：「同公司簽嘅合約係選港姐時簽落。（仲有幾長約？）唔方便交代，算係中長約。（了解完後，公司有冇工作安排？）要等公司安排，依家為台慶演出做準備，1個星期都綵排咗3日，之後未有新工作安排，自己都想拍劇和做綜藝，依家綜藝好多元化，都想試吓！」她亦有向無綫反映想法，早前她獲安排做《流行都市》模特兒，疑似為重返幕前試水溫。

同孔德賢見面冇尷尬

今次重返公司，她表示見到好多新面孔，開心認識不少新朋友，指《盛．舞者》的Dancer有指導她舞技。對於舊愛墮樓身亡後心情是否經已平復，她對有關問題頗為迴避，只表示現在心情只顧着準備工作，不欲多提，現時不會諗拍拖，只想集中工作。至於與緋聞男友孔德賢亦有碰過面，沒有尷尬，她說：「我哋係同事，間中喺公司見到，禮貌上見到會打招呼。」