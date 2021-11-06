古巨基Twins現身「空中暢遊」　Master Joe減薪為請邊個？　

無綫綜藝節目《童你一起長大了》周日（7日）播出一集，以「一童長知識」為主題，盤點歷年兒童節目主持的「知識王」，並分別請來游莨維（Master Joe）、張美妮、伍文生、Patrick Sir、余德丞及林希靈擔任嘉賓。論到兒童節目「知識王」，不得不提Master Joe。

以頂級科學知識深得小朋友喜愛的Master Joe，直到今時今日仍對自己的「科技通」身份相當難忘，當走入服裝間重穿戰衣，和提及最後一日錄影的細節時，Master Joe均感觸泛淚：「當我知道呢個世界上再冇Master Joe時，個心好似冇咗一忽咁。最後一日錄影，我拍2、3個Shot就喊，所以拍咗好耐。」他又大爆當年想力邀譚玉瑛飾演Master Joe從未現身的「恩師」，可惜遭工作人員反對：「阿譚嘅騷好貴㗎！」為了圓夢，Master Joe當時竟提出自動「減薪」：「我聽完即刻話咁我3個騷都唔收錢，將我啲Budget畀晒譚玉瑛吖！冇機會同佢合作我真係好遺憾。」最終，Master Joe獲製作組安排即場圓夢，場面感人。

是集繼續有「空中暢遊」環節，除了有主持以及嘉賓李佳芯與一眾小朋友玩遊戲、共度歡樂時光的畫面外，更會盤點歷年空中暢遊大使與小朋友互動的珍貴場面，包括古巨基、Twins、2R、黎瑞恩、陳松伶等，相當經典。