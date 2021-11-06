被質疑P長對腳　1米73陳曉華嬲豬：見到真人就知

《萬千星輝賀台慶》今日（6日）在電視城排練，朱晨麗和何依婷因病缺席，現場由排舞師麥秋成指導一眾藝人包括陳曉華、蘇韻姿、彭慧中、港姐王菲、郭柏妍、蔣家旻、蔡嘉欣和廖慧儀等練舞，其中蘇韻姿和蔣家旻未能跟上拍子，有點蝦碌，麥秋成表示因是第一日排練。陳曉華（Hera）和蘇韻姿一同受訪，Hera讚韻姿排練了2小時其實已跳得不錯，原本聲沙沙的韻姿表示剛剛開心大嗌，又再失聲，稱拉筋時已滿頭大汗，因新陳代謝旺盛，她說「好開心呀！平時開工冇遇到咁多靚女。（《愛．回家之開心速遞》嗰啲女藝人唔靚？）唔係，佢哋係屋企人，唔可以用睇靚女欣賞身材嘅目光嚟望屋企人。」

Hera自認跳舞資質低，她說4年前參選港姐時，知道要跳4隻舞，回家驚到喊，笑言經過這幾年磿練，已經有所改善。問到有冇請教舊愛狄易達操舞？她說：「冇，大家都忙，一直係友情，朋友嘅友。」早前傳她暗撻MIRROR成員陳卓賢，問她有否跟「鏡仔」聯絡？她即扯開話題，笑言：「有對鏡練舞。」並叫大家多留意她舞姿，現時已重返選港姐時的身形，她說：「留意我嘅性感舞步，不過未知着乜嘢衫，想着短褲騷長腿，我喺社交網甫相會以為係假相，想大家見到真人。」