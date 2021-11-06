魯振順調理身體　星相學家批雙喜臨門有個仔？

資深藝人胡楓、魯振順、孫敬安、唐韋琪、張武孝、漢洋、譚嘉荃和李紫昕等，今日（6日）在麥花臣場館為晚上的《開心派對2慈善演唱會》拜神。魯振順開心透露在10月29日女友生日當天，已在酒樓向女友求婚，又笑言開玩笑掉轉，由女方跪地。兩人亦已定下明年10月3日擺酒，現時努力籌備，與酒店商討人數及疫情安排。他表示女友希望擺40多50圍，但因為人很多，所以有些難搞：「因為我哋咁嘅年齡先結婚，大家都想嚟感染喜悅，又想睇吓我女朋友係點。」他又透露二人未同居，待明年7月新居交收後才搬入。

問到婚後可是會全速前進生BB？他坦言：「隨緣，因為我哋始終年紀大，要睇個天安排，不過有星相學家話我哋會雙喜臨門，話有個男仔，會幾叻仔。」問到可是即結婚時有埋BB？他笑言：「星相學家叫我哋依家快啲行埋一齊，計埋時間就喺結婚時BB出世。（依家努力中？）要調理好身體先。」

另外，演唱會由「全球華人流行音樂總會」主辦，其創會會長及董事會成員孫敬安開心透露演唱會全場爆滿，亦感謝古天樂認購了價值數萬元的門票，送給演藝人協會會員睇演唱會：「我之前叫佢買飛，佢話喺亞視拍緊戲，我揸車搵佢，佢即刻攞出成疊現金畀我買飛，佢真係好有心。佢本身今晚都話想嚟支持，但因為仲要拍戲，所以嚟唔到。」他又透露今年舉辦了5場騷，會向着此方向，希望可以幫到更多音樂人。