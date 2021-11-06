全新第5代Range Rover發表　一文睇晒6大重點！

Land Rover豪華旗艦SUV──Range Rover全新第5代車型日前全球發表， 以下6大重點你要知。

1/. 新世代Range Rover所搭載的全新 MLA-Flex(Modular Longitudinal Architectrure)底盤平台，是一個足夠滿足傳統燃油、輕混能(MHEV)、插電式混能(PHEV)和純電(BEV)等多種動力系統的極具彈性底盤架構。當中除了純電車型會在2024年才推出市場，其他車型則即日起接受預訂。

2/. 有別於上代的輕量化鋁合金一體式車架，新Range Rover的車身鋁合金使用比例達76%，並在A 、B 及C 柱等位置加入鋼材強化剛性，車頂更是首度採用鐳射焊接技術，令接縫更為平整。據廠方表示，其整體剛性較上代提升50%，傳進車廂的噪音減少24%，並擁有較上代還要低12%的0.30Cd.風阻系數，使之成為全球擁有最佳空氣動力效率的豪華SUV。

3/. 新Range Rover跟上代一樣依舊提供標準版(SWB)和長軸距版(LWB)，不同的是，隨着換上新底盤，車身體積及軸距都所提升，尤其是軸距，標準版(SWB)和長軸距版(LWB)的軸距分別達2,997mm及3,197mm，均較上代增75mm之多。順帶一提，長軸距版更首次提供7座位選擇。

4/. 車載集成式底盤控制系統，智能四輪驅動、第二代全地形反應系統（Terrain Response 2）、全輪轉向、獨立氣壓懸掛、主動式後差速鎖及全新Dynamic Response Pro全屬標準配備，無論面對不同地形，操控表現皆靈活又敏捷。首度提供後輪轉向，在慢速行駛時電子控制的後軸，可提供達7度的轉向角，形成與前輪相反的轉向，輕易做出僅5.5米的最少迴旋半徑，更有利車長逾5米的Range Rover在山路或城市中轉彎抹角。

5/. 動力系統選擇方面，新Range Rover 提供傳統柴油及汽油、輕混能、插電式混能選擇。當中插電式混能屬車系的全新車型，搭載由一具3.0L 直六Ingenium 渦輪增壓引擎、105kW電馬達及38.2kWh 鋰電池組成的動力系統，提供分別擁有440hp最大馬力的 P440e及510hp的P510e 兩種不同動力的車型選擇，兩者的純電續航力均達100km(WLTP)。支援50kW 直流電(DC)充電，可在1小時內充電至8成。若使用Wallbox 以7.2kW 交流電(AC)充電可在 5 小時內充滿。

6/. 作為旗艦，車載配備自然是以最高規格標準，包括採用支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto、內建 Alexa 數位語音助理、對應3D 環景泊車連ClearSight Ground View 系統的最新Pivi Pro資訊娛樂系統、全新 13.1 吋數碼儀錶、13.7吋中央觸控屏及全車 8 組 USB-C 電源連接(並可選配前後排手機無線充電)等，整體科技感大幅提升。此外，車廂還具備第 3 代主動降噪技術，主要透過全車 35 個喇叭進行反向降噪，當中包括4個60mm降噪喇叭藏於的全球首創降噪頭枕內。