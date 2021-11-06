人氣店開設期間限定店　叫齊腳盡情食兼打卡

近排有唔少各具特色及風味的期間限定店登場，有韓式酒屋、有IG人氣蛋糕店、有火紅漢堡店等，雖然係期間限定店，但裝潢設計別具特色，食物環境都IGable，帶來限定好享受。

Cyber韓式酒屋

提起居酒屋，大家好自然聯想到日式料理，原來韓國都有相類似的食店，稱為Sool Jip，即韓式酒屋，而深水埗人氣寵物友善餐廳PPALLI PPALLI就由即日起至明年2月、在尖沙咀開設期間限定店PPALLI PPALLI Sool Jip，室內設計裝潢好Cyber，沿用標誌性經典拱形引導視覺流向，配以螢光藍和白色燈飾映襯出時尚銀灰色材質，風格貫徹型格未來感，店內仲有好多角落都是有特色的打卡位，還設置有蓋室外座位，任何天氣下都可以享用特調雞尾酒、獨家米酒和啤酒及韓式水煙，特別暢快寫意！食物方面，新店請來曾於倫敦2星米芝蓮餐廳任職的Marco Livoti擔任創作主廚，為Pop-up店推出一系列創新菜式，包括辣番茄年糕、和牛韓式飯、雞湯拉麵、K巴斯克芝士蛋糕等；韓式特調則有Jeju Storm、Seoulino及Gangnam Old-fashioned等，別具特色！

人氣網店甜絲絲

於2013年創立網上甜品店的Endorphins，最近於尖沙咀開設期間限定店，由即日至明年7月，主打Canelé、Dacquoise及Bagel。法式甜點的Canelé有6款口味，包括雲呢拿冧酒味、抹茶、焙茶、伯爵茶以及泰式奶茶味，喜歡抹茶的可別錯過抹茶夾心口味，用上兩種名牌抹茶粉製作，濃郁回甘，聽說焗熱來吃仲會流心添呢！至於Dacquoise，推介岩鹽焦糖口味，香甜又帶點礦物鹹味，配茶或咖啡皆宜。Bagel則推介咖啡Lotus焦糖餅，集咖啡、焦糖、肉桂、麥香集於一身，喜歡咖啡獨特香氣的巴絲打可別錯過！

漢堡店過海開店

紅磡人氣漢堡店NOMAD由即日起至明年3月28日（暫定）於北角開設「寵物友善」期間限定店，人氣熱賣依然是漢堡，必試王牌原隻波士頓龍蝦安格斯松露漢堡、加拿大海膽炸蠔漢堡等，前者選用優質龍蝦，配上手打安格斯牛肉，以及名牌松露醬加上檸檬等調配出微酸的松露蛋黃醬，打造出豐盛而不油膩的氣派漢堡；而後者則是曾推出的期間限定口味，最近納入為恒常餐單內，滿口海鮮滋味，小店更同步推出「龍膽・二人餐 」，價錢包括兩款限定漢堡、三重松露薯條（大）及飲品兩杯，抵！