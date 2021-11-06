《勁歌》被指播放時間縮減　高層王祖藍：誤會一場！

無綫音樂節目《勁歌金曲》被指播放時間縮減，無綫首席創意官王祖藍今晚（6日）就此事回應，他解釋純粹誤會一場，澄清《勁歌金曲》繼續維持逢周六日晚上11時各播放15分鐘不變，但若有大型節目，如播放慈善節目時，便會作出調動，以5分鐘的《勁歌金榜》代替，他解釋《勁歌金榜》是計分節目，必須要保留。至於《勁歌金曲》的1小時原裝版就會放排在J2台播出。祖藍對於安排令人混淆致歉，強調做好音樂的決心不變。

祖藍讚勁歌的主持郭偉亮（Eric Kwok)、糖妹和Oscar（涂毓麟）都好幫手，特別Eric經常給予意見，希望能令節目改革。他笑言：「上年畀人話日日煮飯，下年就會話日日聽歌！」他透露將有連串音樂節目推出，包括《聲夢Junior》、《聲夢傳奇》第二季以及《聲生不息》等。對於《勁歌》節目調動，監製以「娛樂性不足」作回應，祖藍認為現時的音樂節目各有相同，早前同時播《勁歌》及《聲夢》，其實主題也不同。

另外，提到TVB股價創新低，王祖藍笑言：「抵買，是入貨好時機。」他表示自己非常有信心，但問到是否入貨時，他說自己剛由藝人轉做管理層，若不犯規的話亦想買，又笑言今晚参與《思家大戰》節目，若贏了獎金，也需要申報。