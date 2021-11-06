193神預言應驗！《造星IV》藝人家屬組全部被Foul

ViuTV《全民造星IV》選秀真人騷正進行得如火如荼，本月4日秘密作賽誕生了20強，賽前不少被視為大熱的參賽者影都冇，據知有親屬關係的3位「藝人家屬組」都一樣冇得留低，未出道已儲有一班粉絲的ERROR成員193胞妹（3妹）更加60強止步，令粉絲大跌眼鏡，一地玻璃碎。

《全》今次玩全女班，創造全能女團為目標，新賽制更加刺激更殘酷，而參賽者來自各行各業，有醫生、獸醫護士、空姐、紋身師、舞蹈員、歌手和模特兒等，亦有不少是在學的同學仔，於本月1日節目首播，每集以1對1對決，平均每晚播出3至4對對疊，勝出的進身60強，不過輸了亦有機會復活，由於參賽者眾多，故賽程頗為漫長，令不少心急想捧心儀參賽者的觀眾，睇到好心急，以合共96名參賽者，粗略估計，至少要播映十幾集才誕生60強，之後再爭入40強、30強、20強，如此類推。

真人騷仍在選拔中，東網收到可靠消息，周四（4日）晚上的賽事，已誕生了20強，而賽前被視為大熱門的參賽者，大部分難逃被foul。原本大熱的3位「藝人家屬組」如193胞妹3妹、歌手林師傑姨仔「Bubu」歐陽巧霖和余香凝胞妹余潔滢全部已Out，5日播出的一集，Bubu便被對手揮低，被送進「復活區」，最令人震驚的是，3妹在第一round對決便一早被淘汰出局，出乎意料之外60強止步，由3妹報名參賽真人騷以來，一直被193睇死，估不到193有神預言。至於有得留低繼續作賽的參賽者，大部分是舞蹈員出身，個個舞功出色，故之後的真人騷舞台，將會是舞技較量場。