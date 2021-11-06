陳庭欣演技大爆發　全靠愛雀催淚

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）在台慶劇《換命真相》飾演神秘關鍵角色「朱筱筱」，其死亡對整個劇情十分重要，她接受東網專訪時笑言，角色在劇集沒生存過，只存活在大家回憶中，而且喊戲十分多，故是大挑戰：「睇劇本好難睇，好散，唔知點樣拿捏番同每位嘅感情，呢個角色好重要，大家幫我搵番真兇同真相，亦解釋成個故事點解發生塌樓事件。」

她表示最難忘一幕是要自己拍片對住鏡頭剖白心聲：「要講畀大家聽，點解我會死同收埋咩秘密，講番我哋細個4個女仔咁friend，好希望佢哋唔好再嗌交，其實嗰場戲我係幻想過往嘅事，但要喊得好緊要。」

平時為人開心的她今次要拍大量喊戲，原來她全靠回憶心愛的寵物鸚鵡過世，成功入戲，此時她愈講愈眼紅紅，哽咽感觸表示：「其實人愈成長，無論係工作、私人定感情都多咗唔同體驗，如果10年前拍嗰場喊戲我一定好耐都喊唔到，但今次就搵到自己方法。嗰刻諗番第二隻鸚鵡Warawara突然走咗，就算依家一諗都想喊，嗰時好有心機剪咗佢嘅生活點滴片，所以就睇番同諗番，同埋之前Shabushabu飛走咗幾日，後尾搵得番，我就諗我當初搵佢時嘅感覺，都有幫助，諗到呢啲我就會瘋狂喊！」

雖然Toby一直以做主持為主，拍劇經驗相對較少，但她享受拍劇：「每次拍劇無論角色或戲份多與少，我都好珍惜同enjoy每次拍攝過程，同埋拍劇同主持做嘅功課唔同，體會嘅嘢都唔同，我對劇集都好有興趣。」提到她之前就算戲份不多、角色不討好，但都被讚發揮得好，她笑言最深印象是《多功能老婆》：「個角色唔討好，個個話憎我，但我覺得好開心，監製同我解釋個角色，話唔好有包袱，最緊要做好角色，唔好有其他雜念，其實無論做演員定係主持，做幕前唔好有私人事帶返工，工作以外我就會balance，例如陪小動物、做運動，呢個係入行11年自已建立嘅模式。」

髮型：Match Tong @ HAiR

化妝：Kelsy Chan @ Stazplus Image