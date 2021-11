奇洛做「送禮奇」！甄子丹約定喺香港招呼佢

「宇宙最強」甄子丹連月來和荷里活巨星奇洛李維斯(Keanu Reeves)「打」造新片《John Wick 4》(殺神John Wick 4》,歷時4個月的拍攝,直至今日(6日)子丹在社交網上載短片「報喜」宣布結束拍攝。

奇洛向來是「送禮奇」,會向合作的台前幕後送禮以表心意,而子丹當然也有份。奇洛送禮很有心思,送上一支寫上「Thank you Donnie. You're the best. Keanu」的中國長笛,以及導演Chad Stahelski與奇洛聯名送上的感謝tee。之後短片鏡頭一轉,就見到在拍攝場地中,子丹和台前幕後逐一道別,期間見奇洛卸下「殺神」的戾氣,熱情及親切的向子丹熊抱並說「我愛你」,惺惺相惜的子丹則笑說:「我也愛你們,但我要回家了!」奇洛聞言即哈哈大笑,並攤開雙手說:「Go home!(你回家吧!)」之後兩人合體玩自拍。

與奇洛惺惺相惜,子丹接受東網訪問時,以「愉快」來形容和奇洛的合作:「非常愉快,亦加深我們的友誼。奇洛是一個真誠謙虛的人,對電影追求完美,並對自己有要嚴格要求,他是電影人學習的榜樣。他很喜歡香港,更熱愛香港的美食,我們已相約,他下次來港時,我一定做東道主,好好的招呼他,帶他吃『好嘢』!」