奇洛做「送禮奇」！甄子丹約定喺香港招呼佢

「宇宙最強」甄子丹連月來和荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）「打」造新片《John Wick 4》（殺神John Wick 4》，歷時4個月的拍攝，直至今日（6日）子丹在社交網上載短片「報喜」宣布結束拍攝。

奇洛向來是「送禮奇」，會向合作的台前幕後送禮以表心意，而子丹當然也有份。奇洛送禮很有心思，送上一支寫上「Thank you Donnie. You're the best. Keanu」的中國長笛，以及導演Chad Stahelski與奇洛聯名送上的感謝tee。之後短片鏡頭一轉，就見到在拍攝場地中，子丹和台前幕後逐一道別，期間見奇洛卸下「殺神」的戾氣，熱情及親切的向子丹熊抱並說「我愛你」，惺惺相惜的子丹則笑說：「我也愛你們，但我要回家了！」奇洛聞言即哈哈大笑，並攤開雙手說：「Go home！（你回家吧！）」之後兩人合體玩自拍。

與奇洛惺惺相惜，子丹接受東網訪問時，以「愉快」來形容和奇洛的合作：「非常愉快，亦加深我們的友誼。奇洛是一個真誠謙虛的人，對電影追求完美，並對自己有要嚴格要求，他是電影人學習的榜樣。他很喜歡香港，更熱愛香港的美食，我們已相約，他下次來港時，我一定做東道主，好好的招呼他，帶他吃『好嘢』！」