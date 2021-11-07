【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月初三己未火收日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、拆卸、掃舍

忌：嫁娶、移居、放水

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

愛情運差勁，交友要帶眼識人，防遇人不淑。

金牛座

財運不錯，若經濟條件許可，應主動幫助人。

雙子座

運勢不過不失，戴黑曜石飾物有助招財辟邪。

巨蟹座

運勢強！事業愛情兩得意，順境時要感恩啊！

獅子座

比上不足，比下有餘，但易被感情問題困擾。

處女座

事業運平平，只要沒做虧心事就可遠離霉運。

天秤座

待人接物要有擔當，多用金屬飾物有運行。

天蠍座

時來運到，事業發展勢頭勁，但忌得意忘形。

人馬座

財運糟糕，勿跟人拗氣打賭，否則得不償失。

山羊座

人氣欠佳，跟同事相處出問題，工作受拖累。

水瓶座

身上散發正能量，你的笑容給別人帶來好運。

雙魚座

工作順風順水，但牽涉錢銀問題要小心處理。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）蛇 人氣升

（跌）狗 易破財

鼠

桃花運強，單身者有機會突破感情困局。

牛

是日沖煞，失意是短暫的，別放在心上。

虎

已婚男女要檢點，勿跟異性朋友玩曖昧。

兔

已有伴侶者宜注意溝通，提防誤會加深。

龍

多愁善感，與人交談時要好好控制情緒。

蛇

好運氣達到高峰，工作與交際無往不利。

馬

付出與收入不成正比，士氣受嚴重打擊。

羊

抗逆能力弱，易因受不了挫折而發脾氣。

猴

多聆聽身邊人的建議，可獲不少正能量。

雞

貴人運強，可從別人身上得到投資情報。

狗

財運低迷，收入遜於預期，支出卻大增。

豬

人緣甚佳，有希望遇上投契的異性朋友。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響夫妻感情的臥室風水

俗話有云：「家和萬事興」，意思是一家人和和氣氣，家業才會興旺發達。若夫妻經常吵架，除了個人因素外，可能是家居風水出了問題，或臥室擺放了以下3種不該擺的物品。

1.假花

不少人認為臥室放假花可以裝飾，而且不會凋謝，經濟實惠又無傷大雅，但在風水角度，假花沒有生氣，表面上起到裝飾作用，實際上會給臥室帶來不旺氣息，若夫妻的臥室放了假花，會為主人招惹爛桃花，夫妻一方會有外遇，導致二人貌合神離，經常吵架。

2.毛絨玩具

不少女生即使結了婚仍保持少女心，在床上擺放玩偶。在風水學上，玩偶代表小人，意味着有小人在背後挑撥夫妻感情，從中作梗；其次夫妻在臥室休息時，玩偶會令人分心，分散對另一半的注意力，所以臥室不宜擺放玩偶。

3.破損的鞋子

鞋是人們日常生活中最為常見的物品，如果穿到破損了的鞋還不扔的話，會影響人的運勢；從風水角度來看，破損的鞋易誘發不利婚姻的情事，為家庭招來小人，阻擋家人的運勢，若家中存放着破損的鞋，建議扔掉為妙。