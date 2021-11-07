同楊洋談情出事！迪麗熱巴變泰妹「公敵」海報被換臉

內地女神迪麗熱巴近期呼風喚雨，日前於社交網上載11宮格靚相，10小時內獲超過114萬人派Like，以及逾百萬條留言，可見靚女魅力非凡。月前她與楊洋主演的航天題材愛情劇《你是我的榮耀》，推出後反應出奇理想，令他們人氣達沸點，更成為網民心目中「完美理想CP」。有人追劇投入到要求偶像早日公布戀情，甚至有粉絲已幫兩人的下一代改名叫「楊迪」，肉緊程度令人忍俊不禁。

《你》劇熱潮早前更席捲泰國，泰國WeTV購下版權緊貼上線。泰文版預告片令內地網民爆笑，認為不是「楊迪」原聲大打折扣，不過卻依然無損泰粉們煲劇的動力，早前劇集於當地播放未及一半，熱巴已成為「人民公敵」，當地不少女生開始對楊洋萌起「愛意」，劇集無限Loop之餘，甚至有女名人公開與男神的「合照」﹗她們將《你》劇海報自行「變身」，裁走熱巴部分，換上自己與楊洋「談戀愛」，當中包括當紅女星Min及Panward，她們煲完《你》劇後大感失落，忙不迭發文請教網民尚有甚麼陸劇值得推介，就連泰國國家女排隊長Wilavan亦宣告成為楊洋鐵粉，果然「戀愛無疆界」！

憑演技攞獎

除了在泰國掀起熱潮，近月不少內地粉絲亦於社交網力推「楊迪二搭」（即再次合作），夢想似乎漸見曙光，盛傳有內地製作單位計劃於明年年中左右，將古龍名著《天涯明月刀》再次改編搬上螢光幕，並初步落實「楊迪」出任男女主角。消息傳出後即炒熱網絡，網民反應兩極，大部分留言表示「熱切期待」，但亦有人潑冷水，指距離正式開機時間言之尚早，隨時出現變數，甚至可能是流料一則，而「楊迪」兩方至今則未有正式回應。

「楊迪二搭」令粉絲望穿秋水，不過熱巴與楊洋稍後將分別有新劇推出，熱巴與古裝男神任嘉倫主演的《與君初相識》，而楊洋夥拍趙露思主演的《且試天下》同樣引起高度關注，不少網民拿「95後」趙露思與熱巴的顏值作比較。近日有人發現楊洋與趙露思曾戴上同款戒指，推測前者有「劈腿」之嫌，有鐵粉則指只是劇集開播前宣傳伎倆而已。