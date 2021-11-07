Uncle Ray榮休騷　蘇永康全場最年輕後台頻頻躹躬

一連兩場紅館《Uncle Ray榮休盛典演唱會》昨晚（6日）舉行首場，歌手方力申陪伴父母睇騷，表演嘉賓個個唱得又資歷深，包括陳潔靈、倫永亮、露雲娜、陳欣健、葉振棠、黃凱芹、夏紹聲、蘇永康、肥媽、區瑞強和專程由加拿大返港演出的契女杜麗莎，群星獻唱及有現場大樂隊伴奏，是近年難得一見。陳潔靈獻唱《千個太陽》揭開序幕，炒熱全場氣氛，Uncle Ray坐在觀眾席第一排，他並非只做觀眾欣賞，他負責逐一介紹歌手出場，不失其DJ本色，而杜麗莎則擔任壓軸。

陳潔靈表示台前幕後是次排除萬難，為向「音樂巨人」致敬，之後她與倫永亮合唱英文歌《The Way We Were》，向共同偶像芭芭拉史翠珊致敬，倫永亮自認後輩，能夠參與感覺榮幸，本身是半個音樂人，並希望借掌聲多謝為演唱會不眠不休，晚晚寫譜的音樂總監杜自持。

Joe Junior表示Uncle Ray跟自己爹哋好熟，也看着自己入行：「同佢唔使傾偈，心照，上過佢好多節目乜都講晒，我哋會經常相約飲茶。」台下的Uncle Ray搞笑問：「Where？」Joe Junior只記得九龍某處，笑言經常迷路，每次由太太引路，跟着唱《Delilah》全場跟着唱副歌部分。歌唱老師Christine Samson與女兒Krystal Diaz合唱，Krystal表示與媽媽合唱給Uncle Ray聽感到開心，Christine Samson與杜自持是世交，但合作則是首次。是夜感動位是「Sweet little daring」的露雲娜一出場派飛吻，自爆5歲就認識對方，當時她參加歌唱比賽贏冠軍，由他抱着上台領獎，笑言「你依家抱我唔起。」說到他很愛錫她時，哽咽差點流淚，叫自己不要喊：「我開心時刻都喺我身邊，得獎同我20幾歲結婚時，佢都來觀禮。」然後唱出爵士版的《Que Sera Sera》。黃凱芹讀大學時在電台任兼職，與隔離房的Uncle Ray打對台，自認揀碟不及Uncle Ray：「搵碟梗係輸畀佢。」陳欣健亦認細，笑指年輕過對方。

穿白西裝戴帽出場的葉振棠，一口氣氣唱出《大內群英》、《太極張三豐》和《大俠霍元甲》3首經典中文歌說：「今晚對音樂有新啟示，武俠劇主題曲由Big band彈奏一樣澎湃咁激。」夏韶聲唱罷《童年時》後，表示這是42年前我入行第一首Hit song，以前經常聽收音機收聽他的節目：「聽佢播英文歌先識唱。」

而全場最「後生」的蘇永康獻唱《那誰》和《Perhaps,Perhaps,Perhaps》，表示獲邀請感榮幸，希望每年都為Uncle Ray做一次生日派對：「今晚好踏實，我係演出者中最後生，後台見每個前輩我都90度躹躬，尤其Uncle ray給音樂帶來養分。」蘇永康父親也是樂隊出身，指父親經常說男人要有Uncle Ray聲線才有型。區瑞強表示讀中學時聽他的節目學英文歌，聽《Vincent》幾百次 ，陪伴他50年：「佢係最資深DJ，我係第二資深，我做咗45年，佢做70幾年，加埋120年DJ。」好感恩拿着當年木結他現場唱，講笑擔心他120歲才舉行榮休演唱會：「到時係驚自己捱唔住。」重演45年前出第一首的英文歌《When a Child is born》，Uncle ray聲演獨白，同時區瑞強感謝他介紹唱片公司，讓他成為歌手。

兩大巨肺肥媽和杜麗莎輪住唱，最精彩。肥媽出場便問觀眾自己身材好不好，笑指應有則有，應冇都有，令現場笑番，由於他全名Ray Cordeiro，肥媽是Maria Cordero，她笑說：「叫Cordero都好襟撈」並扮撒嬌不要以為她只識煮飯，以後煮和唱都有排撈。另一巨肺杜麗莎壓軸登場，表現興奮，Uncle Ray 台下大叫歡迎甜心返港，杜麗莎十分感勳，叫自己不要喊，大讚演唱會好神奇及感恩。自爆這兩年在加拿大得老公服侍飲食，長胖了20磅：「我會唱晒廢氣出來，因為唱歌唔可以食太多。」透露6歲開始聽他的節目，時間過得很快，感謝他播放的音樂陪伴大家成長。Uncle Ray表示自己現已退休，杜麗莎就表示你帶來的音樂仍存在，令大家好享受。最後，Uncle Ray拿着拐杖由人左右攙扶行上台，眾歌手及全場觀眾高呼:「Love you Uncle Ray」，演唱會於晚上11時許結束。