家有巨B︱Patrick Sir 6個半月大仔仔Size似1歲

藝人林溥來（Patrick Sir）愛犬Don Don日前13歲生日，全家總動員與牠切蛋糕慶祝，及後Patrick Sir更把照片上載社交網，雖然一家四口狀甚溫馨，但也不及僅6個半個大的Preemo搶鏡，見他身形肥嘟嘟兼眼仔睩睩，非常可愛。連Patrick Sir接受東網時，也忍不住讚囝囝：「佢真係好高好長，啲人以為佢1歲，太太個接生醫生，都話Preemo體重係佢1歲幾個女嘅重量，因為我個仔依家20磅，出街抱住佢，見有啲返緊幼稚園嘅小朋友，都係同Preemo差唔多身形。」

談到不少家長已為初生子女搵定學校，不過Patrick Sir揚言未為此擔心：「因為我有份營運國際幼稚園，到時安排個仔喺度讀，所以少咗呢方面煩惱，其實身邊好多朋友都問我應該點鋪排子女讀書，搞到我成為咗諮詢對象，不過讀咩小學就未諗，可能想佢讀國際學校，又或者我母校都得。」

提到Don Don年時已高，Patrick指雖然愛犬開始老，但仍然很有活力：「佢好鍾意去彭福公園跑，所以生日就安排咗呢個活動畀佢，玩得不知幾開心，雖然依家開始多咗少少毛病，眼開始差，但都冇得驚，都要接受（Don Don好錫Preemo？）開頭冇咁錫，依家愈來愈錫，有人行過嚟會吠，好想保護佢咁款。」