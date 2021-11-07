立冬來了　長袖衫終可出動？

明明已經11月，空氣中依然滲着熱氣，大家照舊短打(袖衫)示人，不過大家今日起身時，會不會有絲絲涼意？皆因象徵冬天來了的第一個節氣立冬來到，天文台早預期氣溫會急跌，除了禦寒衣物要備好外，養生的基本技巧亦是時候要好好執行，疫情兼冷鋒期間，更要好好保重身體啊！

【以黑補腎】

每逢轉季，其所對應的器官亦有所不同，冬天陽氣潛藏、陰氣極盛，宜補腎，腎與黑相關，可適量進食黑色食物，滋補養腎，如烏雞、黑豆、黑芝麻、黑木耳、黑糖、髮菜等，亦可適當的進食一些辣驅寒，如生薑、辣椒等，但生冷食物則要避免進食。另外亦可進食一些溫熱之物，如牛肉、羊肉、桂圓、大棗、豆腐、白蘿蔔、薯仔、胡桃、核桃、栗子等，時令的蔬菜、水果亦不可缺少。

黑之湯品：首烏黑豆烏雞湯

材料：

製首烏 20克

黑豆 50克

烏雞 1隻

杞子 20粒

紅棗 5粒

陳皮 1角

做法：

1.先把所有材料洗淨，紅棗去核，備用。

2.烏雞用薑片汆水後，連同所有材料放入鍋中。

3.開大火至水沸騰後轉細火煲2小時。

4.加鹽調味，即可飲用。

【早睡晚起】

民間有「立冬補冬」的習俗，人們應注重「養藏陽氣」，當中以太陽的陽氣最為充足，除日常可曬曬太陽外，亦要跟蹤「日出而作，日入而息」的睡眠方法，盡量早睡不熬夜，待日出後才起床；此外，充足的睡眠時間亦非常重要。

【正確保暖】

冬天注重保暖是基本，不過衣着亦需得宜，太過單薄固然不行，但太厚令溫度過高反易令寒邪侵入身體，所以適當的衣物厚度是非常重要。除此之外，身體有幾個部位亦要注重保暖，如後背、腹部、頭部和關節等，這些部位若寒氣入體，就會引發身體的不適及疾病。