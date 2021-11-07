跟李亞男「分房瞓」　王祖藍求老婆復出想食軟飯

TVB首席創意官王祖藍與太太李亞男、韓馬利、鄺文珣和關心妍組成「藝人之家隊」參加遊戲節目《思家大戰》，其他隊伍還有「881隊」的阮兆祥、朱菁、天欣、樂樂和Tristan；「十月隊」的米雪、胡鴻鈞、羅天宇、蔚雨芯和康華以及「初五隊」的石修、何依婷、伍富橋和李龍基。

一年無公開露面的李亞男，表示好掛住大家，祖藍大爆老婆在化妝間無停過傾偈：「佢好耐無講嘢，幾多身家財產都講埋出嚟，好耐冇出街。」亞男笑稱這年來都在講BB話及唱兒歌，甚少對着成人傾偈。祖藍就笑言好想賣老婆入火坑，自己吃軟飯，男主內女主外，渴望她再工作。亞男透露大女快3歲，細女11個月大，指大女明白父母出外是為搵錢，十分生性，問祖藍是否好羨慕做湊仔公，他說：「梗係羨慕，有時工作至凌晨回家我就做廳長，希望囡囡返學出門口前一刻叫醒我，先可以見佢一面，但令老婆獨守空房，所以我哋分咗居喇！一廳一房瞓。」亞男解釋因為自己好醒瞓，祖藍不欲弄醒她才「分居」，認真細心。

對於復出幕前，亞男表示要先試水溫再作考慮，祖藍在旁扮求老婆復出，但擔心安排工作給她要「飲咖啡」，將來會否「夫妻檔」演出，他表示尊重老婆意願，由她話事，亞男即拋下一句：「單飛都得架！真人騷都唔錯。」