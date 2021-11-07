名醫之子老公唔夠細心　大肚湛琪清被捉去行山搞到面青

汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）最近懷孕，她大爆老公搞笑事，在她懷孕初期老公竟然連續多天安排她跟親友飯聚及一齊行山做運動，完全不懂大肚婆之苦，其粗線條行為令Jessica哭笑不得！

湛琪清2019年下嫁名醫之子金承威（Kenneth），早前宣布有喜，預產期為12月。由於是金家首個孫兒，全家上下都十分緊張，奶奶經常着她要多休息，老公Kenneth剛好相反：「因為頭3個月我未見肚，又冇太大妊娠反應，所以佢唔覺得我同之前有咩唔同。人哋就話大肚婆唔好做咁多嘢，但佢好似想我做多啲嘢咁，佢試過連續12日安排咗飯局一齊去，有日仲叫我去行山，但段山路並唔係易行，我行到面青，後來佢終於意識到我真係大肚，佢就叫我多啲休息。」

雖然老公偶然會粗心大意，但Jessica大讚對方其實非常Sweet：「佢每日放工返嚟都會錫我個肚，又會同BB傾偈。朋友都話要趁大肚叫老公做多啲嘢，享受做女王嘅待遇。」不過Jessica這位女王既易服侍又易滿足：「我有咗之後好鍾意食麵包，老公話好幸運，因為麵包係好平嘅嘢，而且好易買。」現時Jessica開始逐少逐少購買嬰兒用品，早前她從美國訂購了一個專為孕婦而設的U字形巨型枕頭，老公試用後十分喜歡，竟然要跟她搶用，她開玩笑指要多買一個送老公作聖誕禮物！