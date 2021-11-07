步姐過敏性休克急送院　宣布取消今日名古屋騷

今年4月未婚誕下第2胎的日本43歲天后濱崎步，於6月底在產後僅2個月便復出舞台，一連兩日在千葉縣舞濱舉行兩場歌迷會員限定演唱會，亦是她自疫情以來，相隔491日再開騷招待觀眾入場。

而她目前正展開相隔14年的亞洲巡迴演唱會《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2021-202 A～23rd Monster～》，並於昨、今兩日到名古屋巡演。她日前發文表示因為自己的疏忽，不慎扭傷腳腕導致骨折，但仍決定強行開騷。

不過，步姐結束昨日的首場名古屋演唱會後，發文宣布取消今日的第2場名古屋個唱。她透露結束昨日演出後，突然感到身體不適而被緊急送院，經診斷後證實患上過敏性休克，醫生指她難以如常進行今日演出，她與工作人員商議後，便決定取消今日的演唱會，希望大家諒解，並為此真心道歉。

據悉過敏性休克(Anaphylactic shock)是由於過敏反應，導致昏迷甚至死亡的疾病，原因可能是食物、藥物或昆蟲毒液等造成的過敏，患者會在接觸過敏原的數秒或數分鐘內， 血壓突然急劇下降或呼吸困難，需要立刻送院急救。