Travis Scott開騷人踩人釀8死　指不知情落淚

美國饒舌男歌手Travis Scott上周五晚於美國德州休斯敦舉行的Astroworld音樂節壓軸表演，約5萬觀眾湧前擠壓，造成恐慌，導致發生人踩人意外，至少8人死亡，300人受傷。Travis於社交網站發出聲明表示：「我為受影響的家庭祈禱，昨晚發生的事情絕對令我大受打擊。」他指會全力協助警方調查，他會幫助受影響的家庭，多謝當地警方、消防與場地大會的幫忙。

事發時Travis曾短暫停頓表演，但之後照樣繼續，知情者表示：「他停下表演去確保觀眾安全，有人拍到影片見到傷者被抬走時，他還在表演，但他不清楚台下發生甚麼事。當他知道後，他有停過表演。他真的很不開心，他在台上表演不知道發生甚麼事。我從未見過他如此低落，他曾經哭過。」據稱他以為倒下的觀眾只是因為脫水暈倒，是音樂節經常發生的事，不知道原來情況那麼嚴重。

懷着Travis第2胎的真人騷家族Kardashian成員女友Kylie Jenner，於事發時帶同兩人的3歲女兒Stormi於表演會場內睇騷，據稱她現在陪伴住Travis安撫他。Travis其後上載黑白自拍短片，再次表示自己大受打擊，而他對意外的嚴重程度完全不知情。他自言向來嘗試盡力照顧粉絲，但那晚卻出了大事。他呼籲任何掌握死亡事件或其他可疑情況的人與警方聯絡。

警方透露，曾有一名保安人員在嘗試制服一名鬧事觀眾時，被人用針筒插頸注射不明藥物，他很快便失去知覺，由救傷隊急救才醒過來。現場亦有影片拍到當救護車到場時，附近觀眾仍然在狂歡，不單沒有讓路，不少人還爬上救護車的車頂跳舞，救護車司機曾嘗試阻止人爬上車。