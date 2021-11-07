慶祝出道21年　周杰倫「自拍照」媲美世界名畫？

台灣天王周杰倫（周董）出道21年啦，尋日（6日）係佢嘅入行紀念日，佢喺社交網留言：「哥今天出道21年，送你們一張自拍照！」但係佢嗰張所謂嘅「自拍照」有啲奇怪，因本身張相係由2張相拼埋一齊嘅，其中一張相係佢同愛犬嘅合照，但係就矇到睇唔清楚佢個樣，而另一張相就用上名畫家René Magritte《Man in a Bowler Hat》，佢係咪想講自己「自拍照」可以媲美世界名畫呢？一向好有音樂天分嘅周董，其實藝術天分都唔差，不時走訪各大博物館睇畫，早前先話老友方文山個樣，似有「英國藝術教父」之稱、普普藝術代表人物David Hockney的自畫像。雖然都知周董「出招」好難估計，但有網民就好奇問：「哥，這兩邊的照片有甚麼關聯嗎？」佢就未有回覆，等大家自己估吓啦！

其實周董由佢喺2000年推出第一張專輯《Jay》開始，已經大受歡迎，曾經橫掃過唔少樂壇頒變禮，紅遍亞洲，佢多年嚟有唔少膾炙人口嘅代表作，包括：《星晴》、《龍捲風》、《開不了口》等，唔少網民都話「喜歡哥21年」，祝佢出道21年快樂，由於佢近年推出嘅新歌唔多，上次出碟已經係5年前，所以有網民就趁機催歌「送我們幾首新歌如何？」，仲話「最期待新專輯的快到來！」唔知佢會唔會好快咁出新碟回應歌迷嘅「訴求」呢？