湯美李鍾斯拍《蝙蝠俠》極度憎恨拍檔占基利

新片《荷里活有個耆福黨》（The Comeback Trail）75歲美國男星湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones），於1995年電影《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）飾演「雙面人」，與諧星占基利（Jim Carrey）飾演的「謎語人」一起對付蝙蝠俠。雖然片中兩人聯手合作，原來現實中湯美卻極度憎恨占基利！

占基利受訪時憶述：「嗰時我好期待同湯美合作，因為佢係好有料嘅演員，佢依家都係。我好鍾意佢，佢好正，但佢有啲暴躁……我諗佢有啲唔高興，因為之前我套戲《絕世孖寶》（Dumb and Dumber）同佢部戲《球壇教父》（Cobb）同一個禮拜上映，嗰部係佢重頭戲，而部戲票房唔係好掂，佢就著晒火，我諗令佢有啲……我拍謎語人大本營一場戲前一晚，去咗間餐廳，侍應問我係咪同湯美拍新片，我話係，佢就同我講湯美坐喺後面。」

當占基利過去打招呼時，卻有意想不到的發展：「我企起身去打招呼，佢塊面即刻青晒，我先知原來我好似係佢痛苦嘅來源。佢震住咁攬一攬我，同我講：『我好憎你。我真係好唔鍾意你。』咁我就話：『嘩，咁樣，搞邊科呀大佬？」佢就話：『我唔可以認可你懶搞笑嘅白痴行為。』」