與狗滾床單洩蜜！歐陽妮妮疑到張書豪家中密會

歐陽姊妹多戀事！繼歐陽娜娜被傳同范冰冰胞弟范丞丞撻着半年後，留在台灣發展的25歲大家姐歐陽妮妮都傳出與台灣男星張書豪發展地下情，兩人因為2年前因拍電視劇《腦波小姐》而認識並傳出緋聞，不過始終沒對外正面回應，但紙始終包唔住火，歐陽妮妮最近在社交網PO玩狗滾床照，被網友發現照片跟張書豪的房間背景相同，不慎洩戀情。

據悉，張書豪養了一隻白毛的柴犬，常常在社交網晒狗，今年6月歐陽妮妮也在社交網晒與寵物犬在床上合照，一隻是自己飼養的，另一隻柴犬跟張書豪養的一樣有白毛，而房間的布置和裝潢也跟男方的雷同，疑似帶着自己的愛犬到張書豪家裏約會，交情絕對不淺。

事實上，這已經不是他們首度因照片意外洩戀情，2年來數次被目擊私下出遊，張書豪還曾PO疑跟歐陽娣娣的對話，女方說：「快點把姐姐娶回家，等我交到男朋友，我們3個跟各自男朋友帶着媽媽出去玩。」張書豪回覆：「謝謝我的寶貝小妹，真的很開心愛上了姊姊，然後多了你們。」歐陽妮妮去年5月也在社交網上傳與張書豪在車內的親密合照，沒多久就把照片刪了，但已被眾多網友發現。