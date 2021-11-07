【移居澳洲】新設香港組別　跳過「計分」永居澳洲

澳洲因為「避風港政策」，終於在10月末公佈了「2021年移民規例修訂（香港）法例」，宣布將從2022年3月5日開始，將在技術移民獨立簽證（189簽證）及偏遠地區技術永久居留簽證（191簽證）上，新增香港組別（Hong Kong Stream），持畢業生或臨時工作簽證的香港人，只須在澳洲逗留3至4年，並符合通用條件，即可申請澳洲永久居留（Australian Permanent Resident），可完全跳過傳統「計分」難關，真可喜可賀。

香港組別有多優惠？

是次新增「香港組別」，是被外間形容為澳洲送給香港人的「大禮」，究竟有多優惠？首先，它不像去年澳洲只延長居留簽證年期，今次是真正降下了港人申請澳洲永居（PR）的門檻，在2款永居簽證（189及191簽證）上直接給港人開出「VIP通道」，逗留年期要求縮減至3至4年、沒要求工作經驗、沒年紀限制，若英語能力不足，亦只需額外繳費便能過關，申請更不限特區護照，持BNO也OK，比舊制方便太多了。

港人永居簽證怎收費？

澳洲將增設的「香港組別」新簽證，18歲或以上申請人基本簽證費用為A$6,170（約HK$35,786），18歲以下申請人費用為A$5,145（約HK$29,841）。如18歲以上申請人未擁有「基本應用水平的英語能力」資格，便需加付A$4,885（約HK$28,333）便行。

甚麼港人可申請？

那些香港人可申請技術移民獨立簽證（189簽證）及偏遠地區技術永久居留簽證（191簽證）呢？就是持有以下3類澳洲居留簽證的香港人：

只要持有以上3類簽證之一的香港人，在澳洲生活4年後，便可申請技術移民獨立簽證（189簽證）；又或持以上簽證在澳洲偏遠地區（悉尼、墨爾本、布里斯班以外之澳洲地區）居住、工作或進修3年後，便可申請偏遠地區技術移民永久居留簽證（191簽證）。特別補充是，申請臨時技術工作簽證者（457或482簽證），其職業必須在其職業列表清單上，並有相關工作經驗2年以上，並要透過合資格澳洲顧主申請。

必須通過保安審查？

雖然新的「香港組別」簽證申請，獲豁免「計分」這難關，但申請的香港人也必須要符合相關通用條件（Common Criteria），當中包括健康檢查，及能通過澳洲的保安及品格審查，以確保申請者沒對澳洲構成國家安全風險，故澳洲或會拒絕個別敏感背景人士的申請。

小總結：澳洲留學移民最快

是次澳洲移民新政策，最大受惠者，必定是無BNO的香港年輕人，事關只要持特區護照赴澳洲，讀畢大學便可申請臨時畢業生簽證（485簽證），在當地工作3至4年，便幾乎能直取澳洲永居，全程不用靠BNO父母，甚至比BNO 5+1更快移民成功。但注意是，只讀短期課程者並不能申請臨時畢業生簽證（485簽證），而且成功申請簽證者亦只能帶妻兒移澳，並不能帶父母，加上臨時技術工作簽證（457或482簽證）申請限制也多，故此香港中年人要移民澳洲，絕不及年輕人容易。