鍾嘉欣為老公拒拍Kiss戲：錫手OK囉！

花旦鍾嘉欣重返無綫拍台慶劇《星空下的仁醫》，獲激讚演技大躍進好評不斷，劇中同一班實習醫生打成一片嘅佢，戲外亦同一眾年輕新演員成為好友，完全零代溝！拍攝期間佢仲接受劇中徒弟仔「後生仔」林正峰嘅挑戰，大答《#後生仔傾吓偈》出名大尺度嘅問題，點知嘉欣有問必答，仲掉轉頭嫌問題唔夠激，令林正峰都甘拜下風！

一開始當然係例牌嘅報Status，嘉欣就大方表示自己係「M3」，即係拍過3次拖而現時已婚，佢又自爆同初戀情人重遇嘅搞笑回憶：「我18歲初戀，依家仲好記得。（分手之後佢有冇搵返你？）我喺買餸嗰陣撞到佢，我哋都買緊鮮奶，兩個都買緊嘢畀仔女，我唔尷尬但見到佢塊面紅晒。」並指與前度關係好好，再見亦是朋友，笑指老公唔會呷醋：「我老公有信心㗎嘛，覺得自己好得！」

之後講到娛圈秘聞，問到有冇試過有老闆或者富二代埋身，鍾嘉欣就笑言慶幸自己以前太文靜太乖，冇人敢埋身。提到拍Kiss戲，佢就指老公雖然唔會呷醋，但就會索性選擇唔睇，而佢亦會體諒老公，盡可能都唔拍Kiss戲：「佢唔想見到，所以我依家拍戲唔會做Kiss戲，除非真係好需要，錫手、面珠都Ok囉，伸脷嗰啲一定唔好！（以前真係有伸脷戲？）係應該要伸，但我冇伸過，好驚㗎！好彩冇試過，如果對手伸脷會嚇死我，走都走唔切呀！」