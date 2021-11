藝人胡杏兒昨日(6號)42歲生日,為老公李乘德(Philip)誕下3條King的她,備受老公寵愛,Philip喺社交網上載了一家五口的全家福為壽星女賀壽,抱住細仔的杏兒雖然素顏上陣,但就流露出幸福滿足的笑容,Philip留言:「Happy birthday to our Queen. Stay healthy and strong, happy and smiling, loving and giving, beautiful and sexy, hardworking and popular」而網友都紛紛為杏兒送上祝福。

但Philip一句「hardworking and popular」又被網民狙擊「老婆生日仲叫佢要keep住努力工作,都唔錫老婆嘅。」早前曾有網友指他是「世紀軟飯王」,Philip表示自己擁數間公司,有數十員工,帶小孩是因為杏兒在內地工作,而杏兒都即時發言護夫:「感激丈夫一直支持她,作為她的強大後盾,讓她可以放心追夢」強調老公冇食軟飯。