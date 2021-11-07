鑽石陣容耳機　向名車取經？

耳機由Focal與 Bentley Motors的工程師及設計師團隊共同開發，並於法國製造。售價︰約HK$8,900 (互聯網)

高級音響常予人奢華感覺，更不時與名車扯上關係，若音響與名車牌子聯乘合作，更是豪上加豪。最近法國著名音響品牌Focal就聯合Naim Audio與汽車製造商Bentley Motors，3方共同打造Focal Radiance Bentley Special Edition封閉式耳機。

Radiance的外形大致跟Focal的高階頭戴式耳機相同，然而亮點在細微處，例如頭帶兩邊印有Bentley標誌，銅飾面板參考了Bentley Mulliner Bacalar的造型，外殼滿布靈感來自Bentley座椅的鑽石形格柵圖案，頭帶內部亦製成菱形絎縫款式，讓用家猶如置身Bentley座駕一樣。

音色方面，Radiance配備全頻單元，採用40mm鋁／鎂M形球面設計，頻率響應達23KHz，低頻深沉而有衝擊力，中頻平衡，高頻圓潤而精確，提供純淨、自然的聲音。隨附3.5mm TRS插頭及3.5mm至6.35mm轉插頭，長約1.2m，並提供如手袋般的專用保護套，方便攜帶外出使用。

同場加映︰Beats新作

提到耳機，久久未有新型號推出的Beats最近亦帶來全新人耳機耳機Fit Pro，配備全新彈性耳翼、特別開發的聲音平台、27小時電池電量、主動消噪功能、通透模式、適應性 EQ、具動態頭部追蹤功能的空間音訊，以及Apple H1晶片。