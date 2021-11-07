時令水果及芋頭　全新甜絲絲糕點

秋冬有不少水果食材當造，而日本優質水果更是名聞遐邇，最近就有餅店選用時令優質食材炮製成色澤繽紛又食味一流的糕點，正所謂不時不食，大家又點可以錯過呢？

清甜爽脆柿和梨

日本這時正值柿及梨當造之時，故日本最具規模及歷史最悠久嘅蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise就選用這兩款清甜多汁的水果，配以鮮忌廉及海綿蛋糕，於即日至11月20日期間推出12款蛋糕、切餅及果撻，包括日本柿 × 和梨梳乎厘芝士蛋糕、日本柿 × 和梨樂園、日本柿 × 和梨鮮忌廉蛋糕、日本柿撻、日本柿 × 和梨芝士蛋糕等。推介面層鋪滿柿肉的日本柿撻，每一口都嘗到清甜爽脆的柿子，過癮！喜歡滿口香甜又幼滑滋味的可揀選日本柿 × 和梨鮮忌廉蛋糕，面層鋪滿柿肉及和梨片，之後是厚厚一層鮮忌廉，中間用上海綿蛋糕夾住士多啤梨粒及士多啤梨忌廉，滿口香甜，讓舌尖嘗到秋日爽甜好滋味。

寶島夢幻紫香芋

連鎖餅店美心西餅趁秋冬台灣芋頭當造，用來炮製成紫芋蛋糕系列的多款糕點，更是品牌首次用芋頭作材料製成蛋糕呢！芋頭選用來自寶島的檳榔心芋及大甲芋頭，前者口感結實細膩，後者則綿密鬆軟、香氣濃郁，炮製成Mochi紫芋蛋糕、大甲芋頭Mochi撻及紫芋軟心卷。Mochi紫芋蛋糕選用了寶島栽培歷史最悠久的檳榔心芋製成，芋頭海綿蛋糕夾住啖啖芋泥餡、軟糯的白玉糯米糍，帶來雙倍甜糯滋味享受；而紫丁香色芋頭忌廉唧花，入口幼滑輕盈，配以食用花及朱古力裝飾，淡雅高貴，女生必Like。