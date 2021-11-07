本日日本：粉絲出遊必備！馬沙專用行李箱×旅行袋

Bandai Fashion Collection網站以《機動戰士高達》人氣角色紅彗星馬沙的個人標記推出「Travel Item企畫Char Model」，分別有行李箱及旅行袋兩款產品。（互聯網）

行李箱無人會嫌多，除了前往外地旅遊啱用，就連每當有大減價或食品展，都不失為好幫手！最近Bandai旗下的Bandai Fashion Collection網站，便以《機動戰士高達》人氣角色紅彗星馬沙（Char Aznable）的個人標記推出「Travel Item企畫Char Model」，分別有行李箱及旅行袋兩款產品。先講行李箱，長闊高分別為35×22×46cm（容量約32升），採用了馬沙招牌的深紅色，行李正面有馬沙個人標記及「CHAR AZNABLE The Red Comet」字句的金屬片，而箱內則印上密麻麻的馬沙標記迷彩圖案。其他賣點還包括配備可調節三段高度兼可360度轉動的靜音滾輪、TSA密碼鎖及方便拿取經常使用物件的前方袋，售33,000日圓（約HK$2,244）。

另外的旅行袋長闊高分別為47×20×35cm（容量約40升），整體設計跟旅行箱相若，同樣採用深紅色，前方印有馬沙個人標記及「CHAR AZNABLE The Red Comet」字句，袋內亦有上密麻麻的馬沙標記迷彩圖案，並附有拉鏈方便接疊收納，亦可作為行李箱的Carry On Bag使用。售6,600日圓（約HK$449）。兩款產品即日起至11月15日可於Bandai Fashion Collection網站預約，將於明年3月發貨。