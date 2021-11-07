許廷鏗笑鄭欣宜好進擊：未見過女仔咁嘅

藝人許廷鏗與鄭欣宜今日（7日）出席公開活動，二人以「情侶裝」搶鏡，被要求「合巹交杯」之餘，台上又自爆早前合作拍攝英皇電影《深宵閃避球》演夫妻。兩人一同接受訪，許廷鏗表示處男下海拍戲，幸得師姐欣宜指點，拍攝相當順利，欣宜更透露：「每場戲2、3 take導演就收貨，同埋所有嘅演出及對白都畀我哋自由發揮。我叫許廷鏗放鬆，盡情發揮唔好怕醜就得。」許廷鏗形容欣宜演出相當主動：「我未見過女仔咁嘅，最主動都係佢。」搞到欣宜投訴：「讚我專業好唔好？」

近日許廷鏗忙於擔任《全民造星IV》導師，他表示覺得很多女參賽者都是可造之才，不過自爆曾經發脾氣，搞到女仔爆喊：「原來佢哋都驚我，我係嚴師同嚴父。好唔鍾意啲人玩分化同攻心計，女團好講合作精神，唔好覺得人哋做得差就唔鍾意，我咪鬧乜你覺得自己冇問題咩？（搞到人哋喊你點算？）都有氹番佢哋嘅，幫佢哋影多啲靚相囉。」

欣宜則表示自己有追睇節目，且勸許廷鏗要有耐性：「我哋兩個就話入咗行十年啫，啲女仔有啲細到16、7歲，佢哋唔會識，要耐心解釋。」許廷鏗亦讚她們進步得快，叫大家要留意節目稍後播出的部分，相當精彩。

至於有傳「藝人家屬組」很快被淘汰，例如余潔滢「冇得留低」，許廷鏗表示：「留意事態發展啦，不過幾時In and out，只要做好就有亮眼嘅表現，我寧願觀眾喺佢走咗時都掛住佢。」欣宜即鼓勵所有參賽者：「輸咗唔緊要，當初許廷鏗參加歌唱比賽，咪又係三甲都唔入！」