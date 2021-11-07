何雁詩爆乳補擺喜宴　鄭俊弘嫌老婆奄尖唔肯合作

歌手鄭俊弘（Fred）、何雁詩（Stephanie）結婚1周年，今晚（7日）於酒店補擺喜宴，延開38席。一對新人傍晚會見記者受訪，更應要求錫錫，Stephanie穿上超Deep V婚紗，大晒湯碗胸，非常性感！她笑說：「由我3號開始減肥，減咗4日，可能只係減咗1磅。」Fred笑說：「可能冇咗水腫。」對於太太着得性感誘人，他笑言有身材騷吓Quali畀人睇都冇問題：「依家開放咗，佢仲有套紅色晚裝都拍得住呢套。」

刻意減磅的Stephanie目測身形依然好纖瘦，對於盛傳他們雙喜臨門，她笑說：「梗係唔係啦，多謝大家關心，暫時呢個階段都唔係嘅，但開始順其自然。」她笑言要睇老公表現，她笑說：「造人幾時都得，唔使特登請假。（要計日子造人？）未去到咁深入，生BB嘅嘢隨緣。」

去年他們結婚之日，正是何雁詩父親70歲大壽，所以結婚派對順道為父親慶祝，今日同樣是她爸爸71歲生日，Fred笑言他們要搶外父風頭，Stephanie笑說：「舊年爹哋想大搞，但今年因為71歲，佢想低調啲，所以唔會有咩特別。」今晚婚宴如同音樂會，自言會上台唱歌的他們，說相信好多朋友會爭住上台唱歌，如胡鴻鈞、吳業坤、譚嘉儀等，又指敬酒之後會有點唱環節，Stephanie衝口而出笑說：「好想阿Bob（林盛斌）上台去唱，好期待，佢行唔到路都要唱歌嘅。」

Stephanie的姊妹團包括蔡思貝、吳嘉禧（Cheronna）、賴慰玲，還有反串做「姊妹」的張子丰和羅天宇，而佗住BB的陳嘉寶未有現身，Stephanie說：「佢個肚好大吓，唔想佢咁操勞，佢會嚟飲。」正在忙於拍攝《法證先鋒V》的Fred，透露只向劇組請了2日假，而正修讀網上遙距製作課程的Stephanie表示下星期要考試，所以都要預備，她表示會幫老公錄音，怎料Fred耍手擰頭笑說：「唔會，維持我哋婚姻唯一一樣就係唔好喺工作上合作，佢要求好奄尖，甩一粒音都要嘈，避免大家有衝突，暫時喺工作上唔好接觸住。」他們坦言婚前已經同居，本以為結婚後分別不大，但發覺兩人在默契和緊密度比以前更甚，他們笑說：「依家我哋好sweet、互相扶持。」