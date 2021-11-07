Mercedes-AMG SL車系正式發表

專門推出高性能車型的Mercedes-AMG，最近發表旗下配備經典軟篷頂及採用2+2座位布局的最新SL開篷跑車(Roadster)。

講到SL，不得不提SL當年最為人津津樂道的歷史。SL來自德文 Sport-Leicht (即英文Sport Light)的縮寫。首款面世的是早於1952年發表、代號為W194的300 SL公路賽車，當時它在傳奇的Le Mans 24小時耐力賽中包辦了冠及亞軍，及在紐布寧Grand Jubilee Prize的跑車大獎躋身前4位，聲名大噪。然後廠方在1954年推出代號W198的300 SL量產跑車，並憑藉一對上揭式「鷗翼」(Gull Wing)車門，成為20世紀永恒經典。

說回今次新世代SL的推出，全由Mercedes-AMG負責， 不少高性能車至有的操控系統都納入SL有史以來的首次標準配備，例如：AMG Performance 4MATIC+ 四輪驅動、主動式後軸轉向及AMG ACTIVE RIDE CONTROL懸掛連主動防側傾穩定等系統，另提供AMG 陶瓷高性能複合制動系統選配。其他標準配備包括：DIGITAL LIGHT 連投射功能LED頭燈、最新MBUX 多媒體資訊系統及配備AIRSCARF頸部暖風功能的電動調校AMG跑化座椅等。

底盤採用輕質複合鋁結構，車架則以鋁、鎂、鋼和纖維複合物料等製成，配合設於後座椅後方的防傾桿系統，以確保最大剛性與輕量化。其橫向剛度較AMG GT Roadster 還要高 50%，車架抗扭剛度亦較前代增18%。結合低重心設定及電動軟篷頂亦進一步輕量化，減重達21kg，從而降低了重心，加上僅Cd 0.31的低風阻系數，成就出色駕駛表現。

率先提供市場的是兩款AMG V8車型，SL 63 4MATIC+和SL 55 4MATIC+ 。兩者均搭載AMG 4.0L V8 雙渦輪增壓引擎及AMG SPEEDSHIFT MCT 9G波箱，前者最大馬力及扭力分別585hp及800Nm，0-100km/h 3.6秒，極速315 km/h；後者最大馬力及扭力分別476 hp及700Nm，0-100km/h 3.9秒，極速295 km/h。廠方還預告，將在稍後時間推出搭載Performance混合動力系統的AMG E Performance車型。