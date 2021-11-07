《喬家的兒女》婚姻出現大問題　大哥同老婆天各一方

內地高口碑倫理劇《喬家的兒女》正在港台電視31「國劇830」時段熱播，劇集已步入中段，喬家5名子女已經長大成人，經歷過一些懵懂的愛情後，陸逐步入婚姻殿堂，展開人生另一階段，然而結出的果實卻甘甜不一，有的甜、有的苦、有的酸，各有各煩惱。

大哥喬一成（白宇飾演）最早成家，太太葉小朗一直有出國夢，但對一成而言最重要還是他的弟妹，2人的分歧漸見，其後小朗懷孕，她為免胎兒成出國的絆腳石竟狠心墮胎，令一成憤怒又失望，小朗最終如願取得美國簽證，夫妻從此各走天涯，一成變回孤家寡人。

喬二強（張晚意飾）下定決心要為幸福而努力，於是與孫小茉結婚，然而2人的心裏始終藏着另一個人，二強想着他那無疾而終的初戀對象馬素芹，小茉則心念前度男友。小茉婚後跟前度偷情並懷上對方的胎兒；而二強亦重遇馬素芹，在其身邊默默守候，夫妻關係搖搖欲墜。

有童年陰影的喬三麗（毛曉彤飾）終被王一丁感動，決定接受對方並拉埋天窗，雖然夫妻恩愛，可惜王母對出身低下的三麗諸多不滿，就算三麗懷孕仍對她漠不關心。婆媳共住一屋，磨擦不少。

敢於追愛的喬四美（宋祖兒飾）千里迢迢到西藏跟駐當地軍人戚成鋼結婚後返回南京，二人再度分隔異地，四美雖有感戚成鋼對她愈來愈冷淡，但她仍堅信對方沒有變心。後來戚成鋼因工作疏忽被部隊開除返回南京，四美不理家人反對連夜跟戚成鋼離家出走，直接去蜜月旅行。

至於仍在求學的五弟喬七七（周翊然飾）情竇初開，與楊玲子初嘗禁果，更令女方意外懷孕，楊家家人大興問罪之師，無奈之下喬一成為年輕的弟弟定下這門婚事，早婚的七七盡起人夫責任學習做家務及照顧太太。

《喬家的兒女》除了可在港台電視31收看外，港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen亦會同步播出，並提供節目重溫。