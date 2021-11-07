宣布加開5場紅館騷　張敬軒化身最強客服冧歌迷

張敬軒的12月的紅館騷《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會 》於本月9日公開發售，主辦單位報喜宣布再加開5場，創下疫情期間最多紅館場數紀錄，今年聖誕一共開15場演唱會與歌迷同歡。一向以來個唱均是公開發售後，門票售罄才會加場，可是他勁爆創首例，未公開發售已經加開發售，可見一票難求！

據聞大會主辦早前優先訂購活動，一開賣已經秒速爆滿，內部認購亦爆到應接不暇，主辦單位英皇娛樂等不及公開發售，便急急宣布加開五場，以應付公開發售時歌迷搶飛的需求。軒仔是次創下成績，不單打破了自己個人演唱會場數紀錄，更成為疫情期間開騷最多場數的歌手，盡顯樂壇一哥地位。

歌迷爭飛爭崩頭，軒仔歌迷會更非常擔心撲唔到飛，往日疫情前歌迷提早幾日瞓街排隊，雖然今次其歌迷不用瞓街，但一樣提早幾日，登入歌迷會網站來排頭位，更有黃牛乘機向歌迷埋手，於某討論區留言，炒到$5,000至$8,000一張飛，不過軒仔歌迷就好醒目，回覆「黃牛」：「過主啦！」

軒仔不想歌迷受「黃牛」之苦公開發售時不夠人爭，他自資7位數字加大網站人流容量，建設網上訂票程式，令歌迷會會員可以早於公開發售前的一日（8日下午），便可以於歌迷會網站上優先訂購門票，同時更有詳細教學指南，告訴歌迷如何訂票，如此貼心安排，可謂「前無古人」。雖然如此，但仍有部分軒迷十分緊張及擔心買不到門票，怕歌迷會網站的伺服器不夠強，紛紛「10萬個為甚麼」的於軒仔社交網中不停留言詢問。

對於工作繁忙的藝人看到粉絲留言，慣常視而不見，但軒仔卻寧願犧牲休息時間，化身「最強客服」，逐一以洋洋萬字回覆歌迷留言，安慰歌迷毋須擔心，等到8日當日，到網站買飛後，再告訴他有何問題可以再改進。他為了派定心丸兼為「服務」歌迷，暫停了2日參與新歌宣傳項目，並向公司請假，親自到工程公司做網絡系統測試，監察歌迷會網站後台的運作情況，希望歌迷於公平又舒服的情況下訂票，並第一時間為歌迷解決問題。

由於每個留言，軒仔都細心回答，結果被發現由凌晨開始直至日出，他一直在線回覆查詢，令不少歌迷傻了眼，反而狂留言叫他熄電話瞓覺，心痛他不顧自己身體回覆留言，擔心他捱壞身體。有網民大讚他為歌迷可以「去到好盡」，相比之前ERROR成員193（郭嘉駿）鬧出網購風波，有網店客人爆料及提供截圖，指曾轉帳到193經營的網店，未有收到貨物並向對方追討退款，但後來卻被網店以惡劣態度回應，令網友一肚氣，大讚軒仔今時今日的服務態度是最好！

對於成為「最強客服」，軒仔說 ：「大家唔使擔心我休息問題，大家有份捧起我，湊到我咁大隻，歌迷有問題，我回覆係應份嘅。我同好多歌迷已經一齊行過咗20年嘅路，老土啲講句，我哋真係風雨同路，所以今次20周年，開演唱會最大嘅動力係為佢哋而開，我希望可以喺每一場，親身多謝佢哋每一位，對於我嚟講，佢哋一個不能少，所以嗰晚見有人有問題，我就好自然去回覆每一位歌迷，覆覆吓原來已經天光啫。」

對於今次演唱會未正式開售，已經有「黃牛」炒到5,000蚊一張飛，不但打破過往自己演唱會紀錄，更創下疫情期間最多場次紀錄，他坦言是開心又有壓力：「壓力只會係來自唔想入場嘅每一位觀眾失望，20周年唔容易，我想大家開開心心咁入場，同時都要帶住滿足嘅心情離開，留下美好回憶；不過希望大家放心，我會照顧好自己身體，期待到時見到大家。」