唐韋琪扮梅艷芳造型有突破　譚嘉荃漢洋合唱《緣份》

由「全球華人流行音樂總會」主辧的「開心派對2慈善演唱會」假旺角麥花臣場館舉行，演出嘉賓包括胡楓、唐韋琪、張武孝、魯振順、漢洋、譚嘉荃、李紫昕等。

為紀念樂天壇女皇梅艷芳（梅姐）逝世18周年，演唱以她的經典金曲為主，其中以唐韋琪（Vikki）最具心思，與3位學生模仿梅姐與草蜢《愛將》造型及化妝，又跳又唱《夢伴》及《愛將》。

Vikki表示為了對前輩一點敬意來個大突破，特別請設計師訂造服裝，又請排舞老師練舞：「我哋用咗好多心機，由服裝到化妝及舞蹈都希望扮得神似，希望梅姐在天上睇到唔會笑我扮得醜啦！」並在台上感謝家人到場打氣，並說：「有幸為梅姐演出，有幸將我由兒歌拉番入流行曲。」

譚嘉荃（Amy）演唱《心債》、漢洋唱《冰山大火》，兩人再合唱梅艷芳與張國榮的《緣份》，Amy表示：「一直好鍾意《心債》，《緣份》亦想唱好耐，終於如願以償。」李紫昕（Purple）則唱《蔓珠莎華》及《夕陽之歌》。胡楓則中氣十足演唱了3首其他歌星經典金曲《百花亭之戀》、《隨想曲》、《沉默是金》，觀眾狂嗌安歌，他打趣說：「我就快90歲喇，時間過得好快。」並透露正申請明年個唱慶祝90歲大壽。

在台上播放了即將上映的電影《梅艷芳》部分片段及眾星給梅艷芳愛的留言，睇到不少觀眾攞紙巾拭淚，有不少觀眾大嗌「梅姐，好掛住你！」壓軸全體嘉賓歌手大合唱《友誼之光》，在熱鬧又感人之下圓滿落幕。